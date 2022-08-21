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    首頁　>　社會

    少年3度遭非禮不忍了！ 叔公狡辯「誤認成前男友」

    台中一名12歲少年遭叔公利用家族聚會場合，趁機撫摸、吸吮下體至少3次，少年向校方反映後，由警方介入調查屬實送辦，一審判涉案叔公徒刑。（資料照）

    台中一名12歲少年遭叔公利用家族聚會場合，趁機撫摸、吸吮下體至少3次，少年向校方反映後，由警方介入調查屬實送辦，一審判涉案叔公徒刑。（資料照）

    2022/08/21 17:47

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名12歲少年，去年間遭叔公利用家族聚會場合，趁機撫摸、吸吮下體至少3次，期間少年雖反抗仍遭對方得逞，少年一直隱忍不敢張揚，直到校方宣導並調查學生是否遭到類似性騷及性侵案件時，他才向校方反映，並由警方介入調查屬實送辦，一審判涉案叔公徒刑。

    針對該案，審理期間該名色叔公否認犯行，辯稱當時有喝酒，才會把少年誤認成前男友，但不知道有發生什麼行為，也沒有強迫少年，但法官審理後，根據少年及多名家人證詞，認定叔公涉犯加重強制猥褻、加重強制性交、成年人故意對少年犯趁機猥褻等罪，判刑6年6月，可上訴。

    判決指出，去年2月農曆過年期間，少年與家人到外公家聚會，當時少年的叔公也在場，當晚少年先去睡覺時，叔公趁機進入房內撫摸少年的下體，雖然少年多次翻身表達拒絕，但少年叔公仍強行撫摸少年生殖器長達數分鐘；去年中秋節，少年與家人前往叔公住處烤肉，叔公竟故態復萌。

    當晚少年先去睡覺，叔公又趁機進入房內，先在少年生殖器塗抹潤滑液，撫摸少年下體直至勃起後口交，同日凌晨4時許又再度犯行，直至有家人起床才停手；而少年在案發後不敢張揚，一直隱忍，但心裡已造成陰影，直到後來學校針對性教育密集宣導，並調查有無學生遭到性騷擾或姓侵害案件時，少年才向校方反映。

    少年同時間在家人陪同作證下報案，案經警方介入調查，才拆穿該名色叔公的無良犯行，經調查屬實送辦。

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