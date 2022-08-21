電動2輪車嘛有3高限制！南警出擊首2日沒收21輛超重車

南市警方以大型電子磅秤來秤電動二輪車的重量，若有超重即依法沒入。（南市交警大隊提供）

2022/08/21 13:19

〔記者王俊忠／台南報導〕由於合法的「微型電動二輪車」時速不可以超過25公里、車身含電池重量不可超過60公斤。台南市警局鎖定「車重」這項重點，特別採購大型電子磅秤、祭出電子「重磅」，專秤違法拼裝電動車的斤兩，只要重量超標就「沒入」處分，電子重磅啟用2天就有21輛超重電動自行車遭到警方沒收。

南市警局交通大隊統計南市從今年6月14日起執行「電動自行車執法」專案迄今，已沒入未經審驗合格的拼裝車72輛；另外取締審驗合格但變更設備的電動車有43件，讓違法微型電動二輪車無所遁形。

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交警大隊表示，路上常見改裝外型酷炫、時速幾乎跟一般機車一樣快的微型電動二輪車，暗藏車體不穩定、行駛安全及車輛追蹤管理等安全問題。因為不用考駕照、不受政府管理，深受部分學生或外籍人士喜愛，但這類無牌照且無強制投保車輛，發生事故常衍生賠償問題；如果發生肇事逃逸案更難以追查，所以微型電動二輪車問題受到政府重視，將在今年11月起全面掛牌納管並強制投保。

警方強調，微型電動二輪車駕駛應注意自身車輛的「車體健康」狀況，切勿「超改、超重、超速」，也就是「不要改裝」、「含電池在內車重不得超過60公斤」及「時速不得超過每小時27.5公里」，倘若二輛電動車有上述3高問題，強行上路可能吃上罰單，更可能遭到沒入，取締違法微型電動二輪車已列為南市警方執法重點，切勿以身試法。

市警局長方仰寧指出，部分店家為了牟利，以化整為零方式進口中國製不良零組件，拼裝後以低價販售給外籍移工或民眾，但拼裝車體結構或電力系統設備不穩定，在車輛充電時，有發生火燒車的風險，提醒民眾駕駛合法車輛上路；另外，警方將比照酒駕肇事溯源機制，溯源販賣違法電動二輪車成品店家，必要時運用第三方警政，從源頭管理做起，遏止拼裝車危害市民行車安全。

南市警方以大型電子磅秤來秤電動二輪車的重量，若有超重即依法沒入。（南市交警大隊提供）

南市警方以大型電子磅秤來秤電動二輪車的重量，若有超重即依法沒入。（南市交警大隊提供）

南市警方以大型電子磅秤來秤電動二輪車的重量，若有超重即依法沒入移置。（南市交警大隊提供）

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