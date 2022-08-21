整頓台2線砂石車惡意逼車 瑞芳警鐵腕2月取締352件

新北市警局瑞芳分局加強取締台2線砂石車惡意超車、逼車等違規事件，2個月下來共取締352件違規車輛，盼能遏止違規超車事件一再發生。（記者林嘉東翻攝）

2022/08/21 12:18

〔記者林嘉東／新北報導〕市民往返基隆、宜蘭行經台2線濱海公路砂石車等大型車輛惡意爭道、超車、逼車、超載易釀成重大交通事故。新北市警局瑞芳分局加強取締，2個月下來共取締352件違規車輛，盼能遏止違規超車、逼車等違規事件一再發生。

台2線濱海公路是往返基隆、宜蘭地區要道，市民駕車遇砂石車等大型車惡意爭道、超車、逼車，易發生交通事故，或有砂石車、大貨車等大型車超載，導致過彎打滑翻覆釀成重大交通事故，險象環生。

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為遏止台2線大型車輛違規事件一再發生，新北市瑞芳分局今年5月起與新北市警局交通大隊加強取締違規砂石勤務，除在台二線、基隆開往宜蘭方向的砂石車等大型車輛，同時段宜蘭縣警察局也於對向、宜蘭開往基隆車道上同步取取締違規砂石車等大型車輛。

瑞芳警分局交通組長黃啓峯表示，今年5月到7月間，瑞芳警方在台2線71至113公里間共取締包括超載、超速、未依規定變換車道、使用燈光，與惡意逼車等違規件數多達352件，比去年同期208件多了144件，成長幅度達69%。

黃組長指出，砂石車等大型車在台2線濱海公路上惡意逼車等危險駕駛行為，除被裁罰6000元以上2萬4000元以下高額罰鍰外，還要參加道路安全講習，如因而肇事，除須負刑事責任外，更會被吊銷駕照，得不償失。

分局長謝龍富也提醒，砂石車等大型車輛一旦超速、超載，極易造成嚴重交通事故，危害用路人安全甚鉅，為確保用路人行車安全與順暢，警方將持續執法。

此外，謝分局長呼籲砂石車等大型車駕駛務必遵守各項交通法規，維護用路人交通安全，共同營造優質安全的交通環境。

新北市警局瑞芳分局加強取締台2線砂石車惡意超車、逼車等違規事件，2個月下來共取締352件違規車輛，盼能遏止違規超車事件一再發生。（記者林嘉東翻攝）

新北市警局瑞芳分局加強取締台2線砂石車惡意超車、逼車等違規事件，2個月下來共取締352件違規車輛，盼能遏止違規超車事件一再發生。（記者林嘉東翻攝）

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