為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    衰！這部砂石車1天內被同支測速照相桿取締6次超速

    一輛運輸公司所屬砂石車在屏185線被同一支速限50公里的測速照相桿拍下11張超速罰單。 示意照。（取自google地圖）

    一輛運輸公司所屬砂石車在屏185線被同一支速限50公里的測速照相桿拍下11張超速罰單。 示意照。（取自google地圖）

    2022/08/21 11:39

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東某運輸公司旗下一部砂石車，4天之中於屏185線道同一速限50公里路段，被同一支測速照相桿取締11次超速違規，挨罰1萬7800元，其中6次超速是在1天內拍下，格外誇張，該運輸公司以該路段速限告示牌距離不符規定為由，提告要求撤銷罰單，結果被屏東地方法院駁回，可上訴。

    該運輸公司所屬的砂石車去年9月27、29日及10月1、4 日等4天車行駛屏185線道（沿山公路）高樹段，被該路段速限50公里的同一支測速照相桿，接連拍下11次違規超速行為，前10次超速未逾20公里，各罰款1600元，最一次超速24公里，罰1800元。

    該運輸車公司收到將近1萬8千元的罰單後，發現其中有6張罰單是在10月4日早上7點到下午5點間超速被拍，難以置信，認為該路段速限告示牌與測速照相桿距離不足300公尺，違反內政部警政署「交通違規稽查與輕違規勸導作業注意事項」，應撤銷原處分。

    屏東地院法官認為，根據警方所提資料，顯示該路段屬易肇事路段，經道安主管機關核定而設置該測速設備，並無違反規定情事，該運輸公司所屬車輛違規事實明確，撤單訴求無理，應予駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹縣增設4測速照相桿12月啟用 地點曝光
    2022/08/19 22:56

    新竹縣增設4測速照相桿12月啟用 地點曝光
    小心了！草屯市區新設4支測速照相桿完成驗收 提早於9/10開拍
    2022/08/18 13:28

    小心了！草屯市區新設4支測速照相桿完成驗收 提早於9/10開拍

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    高雄男未戴安全帽又拒酒測 當場收到18萬元罰單
    2022/08/17 09:55

    高雄男未戴安全帽又拒酒測 當場收到18萬元罰單
    彰化測速大魔王來了！2個月進帳千萬 民眾哀查發現「雙頭怪」
    2022/06/29 13:04

    彰化測速大魔王來了！2個月進帳千萬 民眾哀查發現「雙頭怪」

    Gogoro展望未來迎接電動機車黃金年代
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播