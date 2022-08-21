衰！這部砂石車1天內被同支測速照相桿取締6次超速

一輛運輸公司所屬砂石車在屏185線被同一支速限50公里的測速照相桿拍下11張超速罰單。 示意照。（取自google地圖）

2022/08/21 11:39

〔記者李立法／屏東報導〕屏東某運輸公司旗下一部砂石車，4天之中於屏185線道同一速限50公里路段，被同一支測速照相桿取締11次超速違規，挨罰1萬7800元，其中6次超速是在1天內拍下，格外誇張，該運輸公司以該路段速限告示牌距離不符規定為由，提告要求撤銷罰單，結果被屏東地方法院駁回，可上訴。

該運輸公司所屬的砂石車去年9月27、29日及10月1、4 日等4天車行駛屏185線道（沿山公路）高樹段，被該路段速限50公里的同一支測速照相桿，接連拍下11次違規超速行為，前10次超速未逾20公里，各罰款1600元，最一次超速24公里，罰1800元。

請繼續往下閱讀...

該運輸車公司收到將近1萬8千元的罰單後，發現其中有6張罰單是在10月4日早上7點到下午5點間超速被拍，難以置信，認為該路段速限告示牌與測速照相桿距離不足300公尺，違反內政部警政署「交通違規稽查與輕違規勸導作業注意事項」，應撤銷原處分。

屏東地院法官認為，根據警方所提資料，顯示該路段屬易肇事路段，經道安主管機關核定而設置該測速設備，並無違反規定情事，該運輸公司所屬車輛違規事實明確，撤單訴求無理，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法