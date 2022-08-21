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    推筒子賭場藏鐵皮倉庫內 特警攻堅逮28人送辦

    桃園警方出動特勤警力前往桃園區三元街鐵皮倉庫破獲職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方出動特勤警力前往桃園區三元街鐵皮倉庫破獲職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/08/21 12:09

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕陳姓男子本月初租下桃園市桃園區三元街一處有菜園掩護的大型倉庫經營推筒子賭場，以line群組通知開放聚賭時間，並揪固定賭客，警方日前收到線報，表示陳男的賭場將趁周末大肆開打，連日蒐證、部署重兵，昨天凌晨在保大特勤小組率先進攻，堵住鐵皮倉庫3處出入口後破門而入，將陳男及28名男女賭客一網成擒，現場查扣賭資11萬餘元、籌碼千餘張及賭具一組，訊後依賭博罪、社會秩序維護法送辦。

    桃園分局說，警方接獲情資，直指24歲陳姓男子承租鐵皮工廠，非法經營推筒子職業賭場，為規避警方查緝，除裝置監視器並飼養土狗看門，若有風吹草動，賭客便可由前後及側門3處迅速逃竄；桃市警局督察室靖紀小組與桃園警分局據報，組成聯合專案小組進行監控蒐證，經蒐證完成於昨日凌晨2時50分持桃園地方法院核發的搜索票，在保安警察大隊特殊警力的配合下，執行攻堅查緝，賭客發現所有出口均已遭員警堵住無路可逃，只好乖乖束手就擒。

    陳姓男子供稱，他自稱8月初才剛開始承租，並非天天開賭，若有需要才會在line群組公告周知，若有開賭當晚賭客會在10點多陸續進場，由於賭客皆是熟客，因此並不擔心會洩露消息；至於所使用的「招財進寶」賭資籌碼每張卡片代表多少賭資，陳男則避而不答，全案依照賭博罪移請桃園地方檢察署偵辦，賭客部分依照社會秩序維護法裁處。

    桃園警分局長黃富村表示，職業賭場容易藏污納垢，而且容易成為不法之徒（違法幫派組織）經濟來源，警方將持續以刨根斷源方式，加強稽查取締，目前仍是「暑期青春專案」期間，尤其對於轄區內百家樂、德州撲克、棋牌社等容易涉及賭博場所，規劃專案臨檢掃蕩，淨化選前治安，維護轄區治安平穩。

    桃園警方在桃園區三元街某鐵皮倉庫破獲職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警方在桃園區三元街某鐵皮倉庫破獲職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

    警方說，陳姓男子的推筒子賭場利用賭資籌碼來進行，以免遭警查獲時，有大批現金，至於這張「招財進寶」賭資籌碼代表多少金額，陳男避而不答。（記者陳恩惠翻攝）

    警方說，陳姓男子的推筒子賭場利用賭資籌碼來進行，以免遭警查獲時，有大批現金，至於這張「招財進寶」賭資籌碼代表多少金額，陳男避而不答。（記者陳恩惠翻攝）

    警方查扣賭具一批。（記者陳恩惠翻攝）

    警方查扣賭具一批。（記者陳恩惠翻攝）

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