獨家》8歲遭牧師表哥性侵 40歲的她哽咽：媽媽說只要禱告就好

A女說，這是她表哥，那年他剛考上大學，她那年8歲，她還記得被侵害那天，穿的是粉紅色的上衣，因為那是爸爸新買給她的。（記者王捷攝）

2022/08/20 21:02

〔記者王捷／台南報導〕幸運的人用童年治癒一生、不幸的人用一生治癒童年，對40多歲的A女來說，她是後者。A女說，8歲時被表哥強暴，母親跟她說只要禱告就好了，但是她並沒有好，表哥現在是牧師，而她今年被診斷精神疾病惡化，多年來只能做勞動工作、不敢靠近男性、沒有性行為，直到今年她才有勇氣面對過去，她知道告不成，但她只求真相能攤在陽光下。牧師表哥則表達，進入司法程序不願說明。警方指出全案已移送南檢。

A女說，她的家庭對基督教有激進的信仰，母親認為生病不用看醫師，只要禱告就好，父親在郵局工作，為方便上下班，把她送到姑姑開的私立幼兒園，也就是表哥家，從那時候開始表哥就對她猥褻，一直到小二侵犯她，而父親罹患內臟結石，父親禱告了但還是在她小五那年，結石擠破內臟，父親死前都不曉得她被表哥性侵。

請繼續往下閱讀...

A女父親死後，母親交了新男友，她被丟到奶奶家，奶奶不喜歡她，青春期她開始失眠、焦慮，對異性追求又想到過去遭侵害的過程，至今她都沒有再與人有性行為。她說，她記得小二那年快過年的時候，當時念大學的表哥把她拉進房間強暴她，事後對她說：「以後我不會再碰妳了。」

記者問A女，是否還記的房間的擺設、當天穿什麼衣服？她畫下表哥的房間說，只記得上半身穿了粉紅色的短袖，下半身是穿裙子還是褲子她忘了，會記得上衣，是因為那是爸爸新買給她的。

A女成年後因精神狀況，只能做勞力工作，曾經在工廠結識未婚夫，但她不喜歡男性碰她，未婚夫得知她的過去也跑了。職場上遇到年紀與表哥相似的，她情緒會失控，也因此換了許多工作，約20歲後精神問題加重，領了精神障礙手冊。

記者問A女，為什麼直到30年後才報案？她則說，是因為今年5月她因為服用鎮定劑摔車，沒了工作又想到過去的事，看到已經當牧師的表哥在臉書上說「哈雷路亞」，她打113求助，社工幫助她面對過去，並建議A女提告，她只想要真相、想要表哥面對她解釋，為什麼要性侵她？還有一個原因是，她不想要有人像她一樣，其他親戚也有遭受表哥侵害，她有證據，但是沒有人願意提告。

嘉南療養院成癮暨司法精神科主治醫師李俊宏主任說，臨床上，很多性侵被害人都是在深夜才報案，而且案發情況都在多年前，因為被害人當下處於混亂、驚嚇等衝擊中，等消化這些矛盾後、生活步入常軌，才會有勇氣面對，司法追訴期是不是有修法的必要值得討論，但對被害人來說，司法是追求公平、真相的地方，但追求真相不等於能忘掉創傷，仍需要治療才能原諒自己。

警方則指出，全案雖然已經過了追訴期，但是請示過檢察官，檢方仍希望全案能移送到地檢，目前A女與牧師都完成筆錄，已將全案移送。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

A女說，她現在還記得表哥房間的擺飾。（A女繪製，記者王捷標註）

A女說，這是她表哥，那年他剛考上大學，她那年8歲，她還記得被侵害那天，穿的是粉紅色的上衣，因為那是爸爸新買給她的。（資料照；本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法