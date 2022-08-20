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    桃園地院國民法庭審判長遴選「炸鍋」 被質疑因人設事

    桃園地院國民法庭審判長遴選爆發爭議，被質疑因人設事。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地院國民法庭審判長遴選爆發爭議，被質疑因人設事。（記者鄭淑婷攝）

    2022/08/20 18:15

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「國民法官法」2023年即將上路，各法院將設置專庭，不過，桃園地院國民法官專庭審判長，卻被質疑捨棄票選慣例且有資格設限，讓具爭議性的林姓女法官出線，近日在「法官論壇」引發沸揚，質疑根本因人設事、護航，要求院長「踹共」；對此，桃園地院回應，審判長人事案須經22日院內法官會議同意，目前僅是草案，尚未定案。

    因應「國民法官法」上路，各法院加緊腳步整備軟硬體設施，包括國民法官法庭專區、模擬法庭等，並在一般庭外設置專庭，桃園地院國民法官法庭審判長人選目前為林姓女法官，消息一出讓院內炸鍋，有法官私下認為，桃院過去經法官會議決議，審判長應由票選產生，院長這次卻未遵守，還逕行頒布「國民法官專庭及相關事務處理原則」，排除現任任期未滿的資深審判長，感覺就是為了特定人選掃除前方石頭障礙。

    另有法官指出，此次法院審判長異動，一般庭審判長還是由票選產生，唯獨國民法庭以專規設定資格且以指派方式產生審判長，令人匪夷所思，且指派人選確實很爭議，雖然在懲戒上都查無實證，但實際行事同事感受很深。

    桃園地院回應，審判長人事包含國民法官法庭仍是草案，需待22日經院內法官會議決議，法官會議由全院法官與會，134名法官、須一半以上出席，並採記名或不記名投票亦或舉手表決，目前仍是未定案。

    至於被質疑國民法官法庭審判長捨棄票選，桃園地院表示，票選也只是參考，最後人選仍由院長圈選，而各法院依「國民法官法」母法訂定細節辦法，屬司法院授權給各院長權限，相關原因待法官會議上說明。

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