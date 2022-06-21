趙介佑驚爆「被離婚」請求抱兒5分鐘 嘆「毒品害人一生」

趙介佑（面對鏡頭者）。（資料照）

2022/06/21 17:42

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨台北市黨部前評委趙映光的兒子趙介佑，被控涉嫌擔任詐欺集團車手頭，另販賣第三級毒品K他命遭起訴，一審被依毒品危害防制條例、組織犯罪、詐欺等47罪重判8年半，上訴後，高等法院再度開庭，趙介佑對被控犯罪事實沒意見，但他認為判刑過重，並聲請交保，並感慨說，因涉案已經「被離婚」，請求法官，無論是否准許交保，「至少讓我在法庭親手抱抱我的3歲兒子5分鐘」，訊後趙被還押看守所。

高院今下午召開準備庭，在押遭提訊出庭的的趙介佑向受命法官表示，「我知道犯了非常嚴重的錯誤，被收押是理所當然的事」，並表示很後悔，太太已經和他離婚，兒子由家中長輩照顧。

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趙介佑說，之前下定決心要在看守所好好反省，這是他的真心話，經過這段期間的反省，「我知道毒品真的會害人一生，希望我血淋淋的例子能喚醒一些人遠離毒品」。

對於為何聲請交保？趙介佑表示，其實只是想親手抱抱兒子，因為從他收押時兒子才1歲多，到現在已3歲多了…都沒有再抱過他，「沒有看著他長大，是我這輩子的遺憾」，他也指出，當然這個遺憾是他自己造成的，願意為做過的錯事負責到底，希望家人、社會能原諒改過自新的他。

庭末，受命法官問趙介佑，為何要販賣毒品？趙介佑答稱他只是加入群組，監督車手交易毒品的帳戶是否清楚等事宜。趙介佑並表示，一直欲與被害人和解，但一審調解庭時，有3位被害人未到，請求高院再開調解庭。

本案源於，檢警在偵辦一件電信詐欺案時，發現多名協助詐騙集團領款的車手兼職販毒，溯源調查發現趙介佑擔任犯罪集團的車手頭，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署指揮偵辦。

檢警方去年4月在趙介佑住處查獲大批K他命毒品，認為趙有串供、滅證之虞，將他聲押禁見獲准，繼續查知趙介佑受黑幫指使，加入詐欺集團、販毒集團，以微信群組指揮同夥協助領取詐騙款項或販毒。趙涉毒醜聞曝光後，去年7月被民進黨開除黨籍，也被檢方起訴。

趙介佑在台北地院審理時，表示沒有臉見家人，「我不想交保，要在獄中反省」；台北地院斥責趙不思以正途賺取財務，透過販賣毒品、經營犯罪組織等手法，轉取不義之財，但審酌趙認罪並積極與被害人和解，今年5月9日將趙判刑8年6月，另有多名同案被告遭判刑2年4月至7年4月不等徒刑。趙介佑等被告和檢方均不服判決，上訴高等法院。

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