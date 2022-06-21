登山客沒去上班原來受困合歡北峰溪谷 還好被「跑山獸」找到了

「跑山獸」羅培德在合歡北峰下方合歡溪谷找到石姓男子。（羅勃．依婉提供）

2022/06/21 16:35

〔記者佟振國／南投報導〕新竹縣53歲石姓男子19日（週日）攀登合歡北峰及附近知名景點「台灣池」，不慎走錯路至險峻合歡溪谷，加上滑倒疑似骨折無法行走而受困，石男昨天（20日）沒回家也沒去上班，家人趕緊報請南投、花蓮兩地消防局協尋，「跑山獸」羅培德今天也投入搜救行動，在距合歡北峰登山口約1.2公里合歡溪谷找到受傷受困的石男，透過直升機吊掛送醫，結束高山驚魂記。

合歡群峰除了合歡西峰之外，一般被登山界認為是較容易攀登的百岳，但再平易近人的高山仍不能掉以輕心，尤其合歡群峰有錯綜複雜的山徑、溪谷，也常有登山民眾迷途受困，新竹53歲石姓男子19日獨攀合歡北峰及附近知名的「台灣池」，近中午曾將拍攝照片傳給親友，但昨天石男沒有回家也沒有去上班，家人撥打手機也不通，驚覺不對勁，晚間報案協尋。

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警消人員發現石男的自小客車停在合歡北峰登山口附近未開走，人仍在山區未歸，且時間愈久愈不利，但合歡北峰至西峰的範圍廣闊，花蓮、南投兩縣消防局派員搜救，「跑山獸」羅培德也投入救援，今天凌晨從埔里出發前往合歡北峰，上午7點多在距離登山口約1.2公里的陡峭合歡溪谷，找到受困2天的石姓男子。

石男在溪谷滑倒疑似骨折，無法繼續行走，山區溫度仍低，羅培德先為他換上乾爽的衣褲，再以露宿袋包住防止失溫，以及補充水分，並走到有訊號的地方通報消防人員抵達，合力將傷者抬至空曠處，由直升機吊掛下山送醫，結束這場高山驚魂記。

羅培德妻子羅勃．依婉表示，家人對石男的登山資訊掌握非常少，僅有傳送相關的照片及大致時間，羅培德行前還是得規劃要搜尋的範圍、路線，消防人員也研判石男可能在「台灣池」附近走錯路而在溪谷迷途，評估對周邊山勢的了解，以及自身體力腳程，羅培德則是主動請纓前往溪谷搜尋，還好山友順利平安獲救，大家都鬆了一口氣。

「跑山獸」羅培德找到石姓男子，向妻子羅勃．依婉及消防人員發現相關位置。（羅勃．依婉提供）

近來合歡北峰紅毛杜鵑盛開，吸引民眾登山賞景，但也傳出民眾獨攀迷途意外。（記者佟振國攝）

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