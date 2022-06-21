「松山之亂」將宣判 分局長親出庭請求重判徐權

北院審理「松山之亂」，松山警分局長陳昭甫（見圖）請求北院重判徐權。（記者溫于德攝）

2022/06/21 15:00

〔記者溫于德／台北報導〕去年4月發生的「松山之亂」，台北市警松山分局中崙派出所遭10名黑衣人闖入，其中徐權砸毀值班台電腦螢幕，一審依「損壞公務員職務掌管物品」罪判徐權6月徒刑、得易科罰金18萬元，二審台北地院上午開庭，松山分局長陳昭甫親自出庭，請法官重判徐權。全案定7月22日宣判。

陳昭甫說，徐權所為屬於藐視國家法令，並傷害警察尊嚴，希望北院不要給徐權緩刑以及得易科罰金機會，以儆效尤。其餘作證員警則還原當天事發過程，當下徐權搗毀警用電腦螢幕，以及派出所內鐵椅、紅龍柱，經員警上前制止，成功將徐權等人趕出派出所。

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至於徐權則未委任律師，面對合議庭詢問是否有意見要表達，他都說沒有，即便是「量刑」，他還是說「沒有意見」。

公訴檢察官認為，徐權衝進派出所時，精神與意識都正常，卻無視員警執行公務而砸毀公務，已構成妨害公務罪與妨害秩序罪，且徐權目無法紀，害員警遭到懲處、罷黜，同樣請合議庭重判徐權。

有四海幫背景的徐權與9名友人，去年4月16日凌晨酒後在松山分局附近騎樓抽菸，時任松山分局楊姓教官路過，穢言喝斥眾人小聲一點，徐權等人不知楊的身分，一路追進松山分局樓下的中崙派出所，楊逃到樓上分局，徐權等人找不到人，推倒紅龍柱、高聲咆哮，員警勸阻時，徐抄起鐵椅砸毀螢幕。

因涉「松山之亂」（右圖）而被起訴的黑衣人徐權（左圖），一審被判刑6月、得易科罰金18萬元。（資料照）

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