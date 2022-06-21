為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「松山之亂」將宣判 分局長親出庭請求重判徐權

    北院審理「松山之亂」，松山警分局長陳昭甫（見圖）請求北院重判徐權。（記者溫于德攝）

    北院審理「松山之亂」，松山警分局長陳昭甫（見圖）請求北院重判徐權。（記者溫于德攝）

    2022/06/21 15:00

    〔記者溫于德／台北報導〕去年4月發生的「松山之亂」，台北市警松山分局中崙派出所遭10名黑衣人闖入，其中徐權砸毀值班台電腦螢幕，一審依「損壞公務員職務掌管物品」罪判徐權6月徒刑、得易科罰金18萬元，二審台北地院上午開庭，松山分局長陳昭甫親自出庭，請法官重判徐權。全案定7月22日宣判。

    陳昭甫說，徐權所為屬於藐視國家法令，並傷害警察尊嚴，希望北院不要給徐權緩刑以及得易科罰金機會，以儆效尤。其餘作證員警則還原當天事發過程，當下徐權搗毀警用電腦螢幕，以及派出所內鐵椅、紅龍柱，經員警上前制止，成功將徐權等人趕出派出所。

    至於徐權則未委任律師，面對合議庭詢問是否有意見要表達，他都說沒有，即便是「量刑」，他還是說「沒有意見」。

    公訴檢察官認為，徐權衝進派出所時，精神與意識都正常，卻無視員警執行公務而砸毀公務，已構成妨害公務罪與妨害秩序罪，且徐權目無法紀，害員警遭到懲處、罷黜，同樣請合議庭重判徐權。

    有四海幫背景的徐權與9名友人，去年4月16日凌晨酒後在松山分局附近騎樓抽菸，時任松山分局楊姓教官路過，穢言喝斥眾人小聲一點，徐權等人不知楊的身分，一路追進松山分局樓下的中崙派出所，楊逃到樓上分局，徐權等人找不到人，推倒紅龍柱、高聲咆哮，員警勸阻時，徐抄起鐵椅砸毀螢幕。

    因涉「松山之亂」（右圖）而被起訴的黑衣人徐權（左圖），一審被判刑6月、得易科罰金18萬元。（資料照）

    因涉「松山之亂」（右圖）而被起訴的黑衣人徐權（左圖），一審被判刑6月、得易科罰金18萬元。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「松山之亂」檢上訴追加妨害秩序罪 唯一被告：不是特意集結
    2022/01/18 17:03

    「松山之亂」檢上訴追加妨害秩序罪 唯一被告：不是特意集結
    松山之亂黑衣人免關 警界炸鍋
    2021/10/22 05:30

    松山之亂黑衣人免關 警界炸鍋

    看見土城真本事 與自然交往
    「松山之亂」黑衣人判6月可免入獄 分局︰研議上訴再審
    2021/10/21 16:36

    「松山之亂」黑衣人判6月可免入獄 分局︰研議上訴再審
    「松山之亂」警匪和解 分局長出庭︰絕不和解 請求判黑衣人入獄
    2021/09/13 18:27

    「松山之亂」警匪和解 分局長出庭︰絕不和解 請求判黑衣人入獄

    全球十大歌劇之一 高雄春天藝術節壓軸 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》
    黑衣人夜鬧松山分局案 被告賠償螢幕及8千元與警方和解
    2021/08/19 12:25

    黑衣人夜鬧松山分局案 被告賠償螢幕及8千元與警方和解
    松山之亂偵結》林志誠脫身謝還清白 許書桓緩起訴不回應
    2021/05/11 11:01

    松山之亂偵結》林志誠脫身謝還清白 許書桓緩起訴不回應
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播