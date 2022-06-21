跟恐怖情人談分手 卻遭偷拍性愛影片、軟禁、暴力相向

數位親密關係暴力受害人菲菲（左）在社工的陪同下說出傷痛的遭遇及過程。（記者方志賢攝）

2022/06/21 13:35

〔記者方志賢／高雄報導〕40多歲的菲菲10年前離婚後，與年齡相近且事業有成的阿國交往，期間發現前男友控制慾很強，她若不順從，就遭到拳打腳踢、暴力相向，甚至被偷拍性愛影片，威脅要散布出去讓她身敗名裂，有次將她軟禁在車上3個多小時，她偷偷傳訊息請孩子報警救人，事後也申請保護令，才嚇阻「恐怖情人」騷擾威脅的惡劣行徑。

「沒想到多年的交往，卻換來這麼深的傷害」，菲菲今上午在高市社會局家防中心社工的陪同下現身說法，她一邊落淚、一邊激動的說出傷痛的遭遇及過程。

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菲菲說，10多年前結束第一段婚姻後，工作上認識了阿國，在阿國的追求下，兩人開始交往，後來阿國對她管控越來越多，不僅隨時交代行蹤，還要聽他的指示做事，她不能反抗也不能拒絕，不然就會遭阿國毒打，多年不滿情緒讓她萌生分手之意。

沒想到菲菲提出分手哪一刻，一切開始變調，阿國先以死相逼、電話、訊息騷擾，但她不為所動且不願意復合，有次約菲菲到他家裡，沒想到事先架設錄影機，偷拍兩人的性愛影片。

隔了不久，她突然收到性愛影片的截圖，阿國還到她兒子女友的臉書留言，威脅說握有她的性愛影片，甚至揚言要上傳到網路，讓她身敗名裂。阿國也偷取她手機的通訊錄，傳訊息騷擾她的同事、好友，並惡意毀謗她的名譽。

菲菲有次下班被他軟禁關在車上3個多小時，她偷偷傳訊息請孩子報警救人，所幸警方及家防中心社工介入保護她，並在警局家防官約制告誡，嚇阻阿國的暴力行徑，最終菲菲取得法院裁定的保護令，也獲得親友理解及支持。

高市社會局家防中心主任李慧玲表示，去年受理2萬1458件家暴通報案件，其中親密關係暴力案件占了5成，近年數位親密關係暴力案件也持續增加，施暴者透過數位跟蹤、騷擾或偷拍、散布性愛影片等，造成被害者身心極大恐懼。

李慧玲也呼籲被害人遭受數位暴力，勇於求助，撥打110、113或向各縣市家暴防治中心求助，透過司法約束加害者停止暴力威脅，才能遠離暴力，迎向新生。

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