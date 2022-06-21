「一日喪命散」真的有「毒」 警方逮毒販查扣1002包毒咖啡、毒果汁

警方查扣毒販拿來販賣的毒咖啡包、毒果汁包。（記者王冠仁翻攝）

2022/06/21 13:37

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方針對一起毒品案溯源追查，發現26歲金姓男子與26歲戴姓男子是毒品中盤商，他們平時四處透過社群網路、通訊軟體來販售毒咖啡包。員警佯裝成買家與其相約交易，發現他們為了吸引年輕顧客，還將毒咖啡包包裝成「一日喪命散」、「含笑半步顛」；警方待交易完成時表明身分逮人，查扣毒咖啡包、毒果汁包共1002包。

北市警大同分局根據一宗毒品案溯源追查並接獲線報，發現金嫌、戴嫌專門透過網路、社群，向不特定對象販賣毒咖啡包，還以「飲料」當作毒咖啡包的代號。

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警方喬裝成買家向其購買「飲料」，雙方相約在北市某街頭交易，員警赴約時，還發現他們將毒咖啡包以知名電影「唐伯虎點秋香」中的「一日喪命散」、「含笑半步顛」來包裝，用來吸引年輕顧客。

警方待交易完成時，當場表明身分逮人，並查扣了他們身上、摻有第三級毒品卡西酮類果汁、咖啡包共1002包，他們最後被警方依毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾切勿因新奇包裝而收受、食用、或購買來路不明粉末，警方將繼續嚴打販毒，不法分子切勿心存僥倖、以身試法。

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毒販將毒咖啡包包裝成「含笑半步顛」。（記者王冠仁翻攝）

毒販將毒咖啡包包裝成「一日散命散」。（記者王冠仁翻攝）

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