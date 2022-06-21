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    警未攔停就開拒檢逃逸罰單 男子打官司勝訴撤罰

    警方未攔停即開立「拒絕停車稽查而逃逸」罰單，台東地院法官打臉。（記者陳賢義攝）

    警方未攔停即開立「拒絕停車稽查而逃逸」罰單，台東地院法官打臉。（記者陳賢義攝）

    2022/06/21 09:56

    〔記者陳賢義／台東報導〕郭姓男子騎機車未戴安全帽沿路違規行駛，警車尾隨在後，途中按鳴2次喇叭未攔停，事後以1張照片開立「拒絕停車稽查而逃逸」等8張罰單，郭男不服，向台東地方法院提起民事訴訟，法官認為警車尾隨駛入巷弄，與郭男有相當距離，無任何攔停行為，即時郭男未停車，也無其他佐證可認定其有拒絕稽查逃逸的行為，拒檢部分撤罰。

    郭男主張，當日騎機車送貨完畢要回果菜市場的車速有點快，不知道警方尾隨在後面，員警也沒有攔停，也沒有開警笛或警鳴器攔查，然後就用同一張照片於1分鐘內開了8張罰單，除了拒檢逃逸外，餘紅燈右轉、未戴安全帽、未依規定駛入來車道及轉彎未使用方向燈等，他都不爭執也未申請裁決，原處分以他「拒絕停車稽查而逃逸」開罰，實有不服。

    公路總局高雄區監理答辯，郭於事發18日後提出陳述單，經台東警分局查證函覆，本案違規屬實並無違誤，參酌違規事實及違反情節認依規定處罰應無不當。法官調閱警車行車紀錄器光碟，畫面中郭雖有未依規定行駛對向車道、未載安全帽、未依規定使用方向燈等違規行為，但警車與郭騎乘機車有相當距離，畫面無從判斷車牌號碼，事後調取路口監視器畫面才得悉郭男機車車牌號碼。

    法官認為警車尾隨過程中，固有按鳴喇叭2聲，但時間過短，按鳴喇叭動作是否示意郭男停車接受稽查，或郭男是否為喇叭提示音之對象，均屬有疑；其次，警車尾隨駛入巷弄，也無任何攔停行為，於此情形郭男縱未停車，在無其他佐證，無從認定郭男有拒絕稽查而逃逸的行為，主張未知悉有警察攔查，非故意逃逸等語，非無可採，撤銷罰鍰1萬元，吊扣駕照12個月的原處分。

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