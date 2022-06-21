拿與他人性愛片脅迫女子上床 渣男軍人被繩之以法

陳姓男軍人涉藉口有女子小蓮與他男的性愛影片，脅迫與小蓮發生性關係，台南地院除對陳男判刑及緩刑，並要求男方要賠三十五萬元給女方。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/06/21 00:33

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子在服役期間於2018年間在網路看見1名女子小蓮（化名）與某男子性愛影片，陳男藉口可取回或刪掉影片、但如不跟他上床，會公開這不雅影片，女方受迫兩度與陳男到汽車旅館發生性關係；後來，陳又以復原此影片為由、脅迫再與女方見面。小蓮假意答應見面、一面報警到場逮獲這名渣男。

台南地院依軍人犯性侵罪與強制未遂罪，各判陳男1年8月徒刑與4個月徒刑。因為陳男在檢方調查中以賠償35萬元（剩5萬元尚未支付）與小蓮達成和解，小蓮也表明願意原諒男方，所以法官給予緩刑3年處分、緩刑期間要接受保護管束。

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判決指出，陳男是在2015年7月中旬到2019年9月初服役從軍，他於2018年間在網路上看見疑似小蓮的女子與某男發生性愛影片，透過網路交友軟體，陳男與小蓮取得聯繫並告知女方「可幫忙取回或刪除這性愛影片，但要跟女方交往、發生性關係，否則要對外散布這段不雅影片」。

小蓮擔心不雅影片遭散布、影響名譽及隱私，不得已只好妥協、聽從陳男要求，先後於2018年7月間及2019年夏季兩次在高雄1家汽車旅館，任由男方兩度性侵得逞。

陳男見女方跟他上床後並未張揚此事，又於2020年9月30日晚間，陳男再撥打LINE電話給小蓮、恫嚇稱已復原她與某男的性愛影片，要求再跟女方打1炮，就會把影片交給女方。小蓮不甘屢遭陳男脅迫性侵，先假意答應到超商見面確認性愛影片，同時報警到場。10月1日晚間，陳男在台南1處超商與小蓮見面、出示手機內性愛影片給女方觀看，被前往埋伏的員警當場逮獲陳男、依法送辦。

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