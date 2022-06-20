縱火燒屋妻兒逃死劫 家暴男嗆「沒燒成功燒第2次」起訴

台中地檢署。（資料照）

2022/06/20 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子與妻子育有2子，有多次家暴前科，僅因不滿家人聲請保護令，竟在今年元宵節趁妻兒3人在樓上睡覺，於一樓客廳縱火，幸張妻發現叫醒2子自陽台往鄰居家逃生，才逃過死劫，而張男落網還嗆「沒有燒成功，會再燒第2次」，台中地檢署今偵結，依殺人未遂等罪嫌將張男提起公訴。

該案審理期間張男否認涉案辯稱，當時是要自殺，因服用了很多安眠藥，意識很模糊，沒有殺害妻兒的意思，但檢方根據被害人、警員證詞、住處監視器、火災原因調查鑑定書等證據，認定當時張男精神狀況良好，未顯疲態，而且在警詢時，說話大聲具攻擊性，不採信張男辯詞，依法起訴。

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起訴指出，46歲張男與王姓妻子育有2子，同住台中市太平區一棟透天厝，但與家人相處不睦，過去有多次家暴紀錄，包括2019年7月間因不滿家人停掉第四台，持鐵鎚砸毀電視；去年2月間，要求兒子接送他返回住處，還恐嚇「不來就放火燒房子」，長子接他返家後，就破壞長子機車與門口盆栽；去年5月間，張酒後再度砸毀長子機車與監視器。

妻兒因受不了張男家暴行為，向台中地院聲請暫時保護令獲准，同年底擔心張男又據此為由滋事，今年初向法院聲請撤銷獲准，未料張男得知後懷恨在心，今年2月15日下午1時許，張男明知妻子與長子、次子因元宵節在市場擺攤後疲累，在住處2、3樓房間休息、睡覺，竟持打火機點燃一樓客廳的紙袋、垃圾桶內衛生紙、鞋櫃塑膠袋與紙袋等物品縱火，還以殺蟲劑助燃，導致一樓起火延燒、冒出濃煙。

張妻聽到一樓有燃燒聲響後，經由監視器發現客廳已一片大火，趕緊叫醒2子，幸鄰居提供2樓陽台供張妻及長子爬到鄰居家，母子3人才逃過一劫，警消到場滅火，張妻等人指證是張男縱火，警方同日深夜11時許逮捕張，當時張還嗆「放第一次，會再放第二次」、「我兒子我想讓他死」、「沒燒成功也會去殺了妻子及兒子」等語，訊後被移送法辦。

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