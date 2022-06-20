為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    縱火燒屋妻兒逃死劫 家暴男嗆「沒燒成功燒第2次」起訴

    台中地檢署。（資料照）

    台中地檢署。（資料照）

    2022/06/20 16:27

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子與妻子育有2子，有多次家暴前科，僅因不滿家人聲請保護令，竟在今年元宵節趁妻兒3人在樓上睡覺，於一樓客廳縱火，幸張妻發現叫醒2子自陽台往鄰居家逃生，才逃過死劫，而張男落網還嗆「沒有燒成功，會再燒第2次」，台中地檢署今偵結，依殺人未遂等罪嫌將張男提起公訴。

    該案審理期間張男否認涉案辯稱，當時是要自殺，因服用了很多安眠藥，意識很模糊，沒有殺害妻兒的意思，但檢方根據被害人、警員證詞、住處監視器、火災原因調查鑑定書等證據，認定當時張男精神狀況良好，未顯疲態，而且在警詢時，說話大聲具攻擊性，不採信張男辯詞，依法起訴。

    起訴指出，46歲張男與王姓妻子育有2子，同住台中市太平區一棟透天厝，但與家人相處不睦，過去有多次家暴紀錄，包括2019年7月間因不滿家人停掉第四台，持鐵鎚砸毀電視；去年2月間，要求兒子接送他返回住處，還恐嚇「不來就放火燒房子」，長子接他返家後，就破壞長子機車與門口盆栽；去年5月間，張酒後再度砸毀長子機車與監視器。

    妻兒因受不了張男家暴行為，向台中地院聲請暫時保護令獲准，同年底擔心張男又據此為由滋事，今年初向法院聲請撤銷獲准，未料張男得知後懷恨在心，今年2月15日下午1時許，張男明知妻子與長子、次子因元宵節在市場擺攤後疲累，在住處2、3樓房間休息、睡覺，竟持打火機點燃一樓客廳的紙袋、垃圾桶內衛生紙、鞋櫃塑膠袋與紙袋等物品縱火，還以殺蟲劑助燃，導致一樓起火延燒、冒出濃煙。

    張妻聽到一樓有燃燒聲響後，經由監視器發現客廳已一片大火，趕緊叫醒2子，幸鄰居提供2樓陽台供張妻及長子爬到鄰居家，母子3人才逃過一劫，警消到場滅火，張妻等人指證是張男縱火，警方同日深夜11時許逮捕張，當時張還嗆「放第一次，會再放第二次」、「我兒子我想讓他死」、「沒燒成功也會去殺了妻子及兒子」等語，訊後被移送法辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    兩枚汔油彈封前後門 狠男縱火還阻妻女孫逃
    2022/05/20 05:30

    兩枚汔油彈封前後門 狠男縱火還阻妻女孫逃
    我爸爸放火的！家暴夫丟汽油彈燒厝 妻女逃命、 2名女兒被灼傷
    2022/05/19 10:01

    我爸爸放火的！家暴夫丟汽油彈燒厝 妻女逃命、 2名女兒被灼傷

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    夫妻吵架開瓦斯揚言點火又危險駕駛撞車 台東莽夫被判刑5月
    2022/03/18 09:25

    夫妻吵架開瓦斯揚言點火又危險駕駛撞車 台東莽夫被判刑5月
    縱火燒夫 醫師娘自首判8年
    2021/05/26 11:59

    縱火燒夫 醫師娘自首判8年

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播