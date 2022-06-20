大反派深植人心 桃園男嗆「我是劉文聰」被告恐嚇

桃園男嗆「我是劉文聰」被告恐嚇，桃園地檢署檢察官予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

2022/06/20 14:25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人秦楊多年前在本土劇《台灣霹靂火》飾演的劉文聰，以「我不甲意輸的感覺」、「一桶汽油、一支番仔火」等經典台詞走紅，大反派角色深植人心，桃園市36歲何姓男子因消費糾紛，嗆「知不知道我是誰，我是劉文聰」竟被告恐嚇，桃園地檢署檢察官認為，「劉文聰」只是電視劇反派角色，何男自稱「劉文聰」而無任何惡害通知，難認有構成恐嚇犯行，予以不起訴。

何男今年1月29日在桃園市一間咖啡館，因消費問題與該店店長發生糾紛，突然騎自行車朝店長逼近，並嗆「知不知道我是誰，我是劉文聰」，店長懼怕何男做出危害之事，向警方報案提告恐嚇；何男堅決否認有恐嚇犯行，辯稱當時只是要搞笑，「劉文聰」是電視劇人物，他不想讓對方認出，才會自稱是「劉文聰」。

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檢方指出，何男雖有自稱「劉文聰」，但並未做出任何攻擊行為，且事前曾提供店長寫有真實姓名的名片，「劉文聰」為電視劇反派人士，反派人士所為也非全然不法，自難憑何男自稱「劉文聰」而無其他惡害通知下，即認為他涉有恐嚇犯行，另查無其他積極證據，以罪嫌不足予以何男不起訴。

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