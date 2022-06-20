為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大反派深植人心 桃園男嗆「我是劉文聰」被告恐嚇

    桃園男嗆「我是劉文聰」被告恐嚇，桃園地檢署檢察官予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    桃園男嗆「我是劉文聰」被告恐嚇，桃園地檢署檢察官予以不起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2022/06/20 14:25

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人秦楊多年前在本土劇《台灣霹靂火》飾演的劉文聰，以「我不甲意輸的感覺」、「一桶汽油、一支番仔火」等經典台詞走紅，大反派角色深植人心，桃園市36歲何姓男子因消費糾紛，嗆「知不知道我是誰，我是劉文聰」竟被告恐嚇，桃園地檢署檢察官認為，「劉文聰」只是電視劇反派角色，何男自稱「劉文聰」而無任何惡害通知，難認有構成恐嚇犯行，予以不起訴。

    何男今年1月29日在桃園市一間咖啡館，因消費問題與該店店長發生糾紛，突然騎自行車朝店長逼近，並嗆「知不知道我是誰，我是劉文聰」，店長懼怕何男做出危害之事，向警方報案提告恐嚇；何男堅決否認有恐嚇犯行，辯稱當時只是要搞笑，「劉文聰」是電視劇人物，他不想讓對方認出，才會自稱是「劉文聰」。

    檢方指出，何男雖有自稱「劉文聰」，但並未做出任何攻擊行為，且事前曾提供店長寫有真實姓名的名片，「劉文聰」為電視劇反派人士，反派人士所為也非全然不法，自難憑何男自稱「劉文聰」而無其他惡害通知下，即認為他涉有恐嚇犯行，另查無其他積極證據，以罪嫌不足予以何男不起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    行車糾紛 男子拿榔頭下車判刑3月
    2022/06/19 18:33

    行車糾紛 男子拿榔頭下車判刑3月
    貪警助恐嚇犯暗槓贓款A走47萬 只花2萬判刑8年半定讞
    2022/06/16 09:35

    貪警助恐嚇犯暗槓贓款A走47萬 只花2萬判刑8年半定讞

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    不滿分手 他貼前女友下體照加淫文判賠10萬
    2022/06/10 10:35

    不滿分手 他貼前女友下體照加淫文判賠10萬
    「妳兒子睡我馬子...」 台南男被下藥軟禁 母遭恐嚇索和解金
    2022/06/10 08:48

    「妳兒子睡我馬子...」 台南男被下藥軟禁 母遭恐嚇索和解金

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播