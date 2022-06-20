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    欠稅卻領走50萬保險金 屏東執行分署拘提管收、欠稅男乖乖吐鈔

    行政執行官進行訊問。（屏東執行分署）

    行政執行官進行訊問。（屏東執行分署）

    2022/06/20 12:07

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市一名男子欠綜合所得稅740萬餘元，國稅局自94年起陸續將案件移送法務部行政執行署屏東分署執行，扣押該男每月收入1/3，總計已收到340萬餘元。去年執行官發現該男收到保險金50萬元，在屢傳說明不到後進行拘提並準備管收，欠稅男只好乖乖吐出脫產的50萬元。

    屏東執行分署表示，欠稅男在108年時因為20年前開設的商號保險期滿，保險公司還予本金50萬支票，欠稅男委請女姓友人提兌，屏東分署要求欠稅男說明保險金流向，欠稅男一下子說債主拿走了，一上子說不記得了；女性友人則說是幫傭報酬等，由於每次講法前後矛盾，欠稅男又不願提出清償計畫，並屢次拒不到場，執行官於是110年9月向屏東地院聲請拘提到案，並當場告知該筆保險金是其財產，多次說明前後矛盾，顯然有脫產的情形，準備進行管收，欠稅男才提出清償計畫，並先繳納一半25萬元，另一半則在今年5月繳納完畢。

    屏東分署表示，欠稅人接獲公文通知報告財產狀況卻無故不到，執行官可向法院聲請拘提，名下有其他財產可拍賣抵償欠稅，有脫產情形即聲請管收。

    欠稅人要被管收立刻乖乖繳錢。（屏東執行分署）

    欠稅人要被管收立刻乖乖繳錢。（屏東執行分署）

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