南投男謊稱要自殺 警火速趕抵反遭開車衝撞致2警傷、3車損

南投警分局警車遭吳姓嫌犯衝撞後，左後門嚴重受損。（圖由南投警分局提供）

2022/06/19 13:08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市1名吳姓男子，自己打電話向警方報案聲稱，因近日未服藥，有自殺念頭，警方據報火速趕抵現場，怎料，男子竟出現脫序行為，除了以自己車輛衝撞巡邏警車後逃逸，沿途還衝撞波及路旁2部車輛，連同警車在內，總共造成3輛車子受損，2名員警輕傷，訊後，依妨害公務、公共危險、毀損、傷害等罪嫌，將吳男移送南投地檢署偵辦。

南投分局表示，現年53歲的吳姓男子，昨（18）日清晨6點多，獨自1人駕車至南投市千秋里田間小路後，撥打110電話報案，自稱自己有躁鬱症傾向，因近日未服用藥物控制病情，萌生自殺的念頭。南投派出所警員柯亭君、李仁華2人獲報後立即前往處置。

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警方發現吳嫌所駕駛的車輛後，準備下車予以協助時，吳嫌竟突然啟動車輛正面撞擊警車，員警見狀立即喝令其停車並呼叫支援，但吳嫌不為所動，在繼續擠壓警車至路旁水溝後，隨即駕車逃逸，支援的員警曾柏瑋、賴元慶2人見狀也驅車尾隨在後並喝令停車，但吳嫌並未停車，反而沿途以蛇行方式行駛，途中還波及路旁2輛車輛，最後在南投市千秋路217巷口撞到電線桿，車子失去動力後才停下來。

不過，吳嫌仍試逃跑，員警隨即以警棍擊破吳嫌車輛兩側車窗，再以優勢警力將其逮捕到案，過程中李姓員警手指被扭傷，另1名曾姓員警右手無名指及小指也有撕裂傷，所幸就醫後均無大礙。

警方說，經查吳嫌並無飲酒情形，其家人則聲稱，吳嫌因有精神方面疾病，半個月前才從衛福部草屯療養院出院，極可能是因未按醫囑定期服藥才出現此襲警、撞警車等脫序情節，但警方訊後，仍依法究辦，連同警車及2部被波及受損的民眾車輛，也都將依法定程序向其提出求償辦理。

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南投警分局警車遭吳姓嫌犯衝撞掉落路旁水溝情形。（圖由南投警分局提供）

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