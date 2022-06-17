女騎士誤闖快速道路還罵警「去死一死」 噴兩張小朋友

周姓女子被地院裁定罰鍰2000元。示意圖。（資料照）

2022/06/17 16:45

〔記者張文川／台北報導〕台北市周姓女子騎機車誤闖水源快速道路，逆向行駛於客家文化園區前汽車與重機專用道，警方獲報到場保護，周女要求警方送她回家，還嗆聲，「你要開罰單隨便你，我沒有錢啊，要嘛我就告你敲詐勒索喔」、「要不你去死一死」，搶回被警察拿走的居留證；警方依違社會秩序維護法將她移送法辦，台北地院裁定處以罰鍰2000元。

法官認為，周女違反社維法「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度」，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。

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北市警中正二分局移送指出，5月31日晚間9點30分左右，周女因手機導航設定錯誤，被引導誤闖水源快速道路汽車道，民眾見狀打110檢舉，周女發現誤闖，在半路停下熄火，停在師大路出口前方1公里處，等待警方救援，期間又把安全帽搞丟了。

警方到場後，周女心情差，情緒激動，警員幫她牽車、檢查證件時，她要求警方送她回家，卻接連說，「你們什麼忙都不幫，當什麼警察」、「你動不動拍我證件幹嘛」、「現在就是把我安全送回家，機車就是沒有辦法騎啊，你要開罰單隨便你，我沒有錢啊，要嘛我就告你敲詐勒索喔」、「我沒有安全帽，我騎在馬路上很危險，又會被開罰單，如果死了怎麼辦，要不你去死一死」，還從警察手中搶回居留證。

警方認為周女已違反社維法，依據密錄器拍下的全程對話，將周女移送法院裁處。法官認為，周女以不當言語行動對待執法員警，但尚未達到強暴脅迫程度，裁定處以罰鍰2000元。

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