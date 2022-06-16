不只販賣黑心快篩！ 他爆大鑫執行長有多項前科

黃揚明爆料，大鑫資訊執行長黃南競有多項前科。（圖取自黃揚明臉書）

2022/06/16 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕大鑫資訊公司涉嫌以中國製造的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）黑心快篩試劑，冒充美國生產品牌「Flowflex富樂」謀取暴利。對此，媒體人黃揚明也起底，大鑫資訊執行長黃南競曾是偽造文書累犯。

黃揚明今日（16日）在臉書貼文指出，涉快篩案遭收押的大鑫資訊執行長黃南競，因國民黨智庫執行長柯志恩證實黃曾經營眼鏡行，因此原本在司法系統查到的一筆判決可證實黃本人曾有偽造文書前科，且是累犯。

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黃揚明指出，在進入醫優科技前，黃南競曾在淡江大學經營眼鏡行，當時他積欠朱姓供貨商貨款，原答應按月償還5萬元，但2017年4月5日，他因擔心無法還債遭斷貨，竟偽造台灣銀行匯款單，假裝已匯款5萬元給朱，並拍下匯款單，透過通訊軟體傳給朱男，後來朱男向台銀查詢才發現，這筆款項並未入帳，這起事件因而東窗事發。

黃揚明說，黃南競遭提告後，辯稱是看到報紙的分類廣告，才打電話向地下錢莊的人借錢還債，地下錢莊的人給了他匯款單讓他拍照，但不讓他帶走，因此他不知道匯款單是假造，不過，經檢警調閱通聯紀錄，發現他根本沒打過其供稱的那個地下錢莊的電話，且他描述的情節與傳統地下錢莊借款的模式天差地遠，因此法院不採信其說法。

黃揚明接著說，最後，黃南競遭士林地院依偽造私文書罪嫌判5個月有期徒刑，但可易科罰金，判決書還特別提及黃是「累犯」，後來他還向台灣高等法院、最高法院提出上訴，不過均遭駁回，全案於2020年8月判決定讞。

黃揚明指出，其實，黃南競的前科不只這一樁，還有詐欺取財、偽造文書、妨害電腦使用等等，「過去有偽造匯款單等前科，這次捲入黑心快篩案，黃南競有沒有偽造申請EUA的相關文件？讓我們繼續看下去....」。

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