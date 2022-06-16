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    到太平山多望溪竊木引火辦營火晚會 PO網炫耀 9人被法辦

    宜縣太平山多望溪溪床傳出遊客鋸切國有林木漂流木焚燒，舉辦盛大營火晚會。（圖由警方提供）

    宜縣太平山多望溪溪床傳出遊客鋸切國有林木漂流木焚燒，舉辦盛大營火晚會。（圖由警方提供）

    2022/06/16 11:06

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山多望溪溪床傳出遊客鋸切國有林木漂流木焚燒，舉辦盛大營火晚會，把畫面上傳多個社群網站炫耀，警方循線查獲游姓遊客等9人涉案，今天依違反森林法、竊盜罪函送宜蘭地檢署偵辦。

    武漢肺炎疫情延燒，很多人為避開人潮，選擇從事野外活動，今年3月14日下午，保七總隊第四大隊接獲羅東林管處通報，指社群軟體有人PO出在太平山多望溪床紮營，鋸切漂流木並焚燒舉辦營火晚會，鋸木燃火行為可能觸法。

    警方從一名游姓遊客上傳照片發現，每輛身價百萬的8輛吉普車跨越溪流，之後，同行友人在河床上用電鋸鋸切漂流木燃燒，舉辦營火晚會，現場遺留焚燒木頭的痕跡。

    經過追查，被人鋸切及燃燒的漂流木約有6根，均為國有林木，警方蒐集相關跡證後，依吉普車車牌查出遊客身分，陸續通知他們到案說明，歷經3個月完成調查工作，全案函送檢方偵辦。

    保七總隊第四大隊副大隊長邱盛煥說，颱風、大雨過後，河川、海灘或海岸邊易累積大量漂流木，有些屬於國有林木，未經公告開放撿拾前，外界不能任意撿拾，游姓遊客等9人擅自鋸切、焚燒漂流木行為，已違反森林法第50、52條與竊盜罪，違反森林法的刑責，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以上2000萬元以下罰金。

    營火晚會被傳到多個社群網站炫耀。（圖由警方提供）

    營火晚會被傳到多個社群網站炫耀。（圖由警方提供）

    遊客在多望溪床辦理營火晚會的現場。（圖由警方提供）

    遊客在多望溪床辦理營火晚會的現場。（圖由警方提供）

    遊客辦理營火晚會被鋸切焚燒的國有林木。（圖由警方提供）

    遊客辦理營火晚會被鋸切焚燒的國有林木。（圖由警方提供）

    警方到多望溪床勘驗，認定遊客鋸切燃燒的木頭是國有林木。（圖由警方提供）

    警方到多望溪床勘驗，認定遊客鋸切燃燒的木頭是國有林木。（圖由警方提供）

    游姓遊客一行人駕駛吉普車進入多望溪溪床畫面。（圖由警方提供）

    游姓遊客一行人駕駛吉普車進入多望溪溪床畫面。（圖由警方提供）

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