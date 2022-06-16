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    慣竊專偷夜市附近安全帽 高市警破案關鍵竟是一雙鞋

    高雄出現專偷夜市機車上安全帽慣竊，警方破案關鍵不是安全帽，竟然是這雙綠黑相間的拖鞋（紅圈）。（民眾提供）

    高雄出現專偷夜市機車上安全帽慣竊，警方破案關鍵不是安全帽，竟然是這雙綠黑相間的拖鞋（紅圈）。（民眾提供）

    2022/06/16 08:54

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市夜市出現專偷機車上的安全帽，由於可能陷無辜騎士危險，甚至被警攔罰，鼓山分局獲報成立專案追查，鎖定穿綠黑相間拖鞋男，王姓男子違規把機車騎上人行道，員警攔下取締認出此鞋，王男見自己影像，乖乖承認，警方還在置物箱內查獲他犯案時所穿的衣服，警方將擴大清查其他竊案。

    鼓山分局今指出，派出所上月陸續接獲民眾報案，指稱放在機車上的物品遭竊，地點都圍繞在瑞豐夜市周邊，警方接獲報案共有4起，其中2起安全帽遭竊，另2起都是吊在機車掛勾的菜餚、飲料及民生用品等被偷走，警方研判尚有黑數，若受害而未戴安全帽，影響機車騎士安全甚鉅，且可惡竊賊再犯率極高，專案積極追查安全帽慣竊。

    龍華所員警前夜巡經中華一路停等紅燈時，發現王男（63歲）將機車騎上人行道，攔停後發現他身形與竊嫌相似，而且還穿著作案時的亮綠黑色相間的拖鞋，王男一開始否認犯行，但在員警出示做案影像後，讓他無從狡辯，警方也隨後在機車置物箱中，起出他行竊時所穿的衣物。

    警方表示，許多人習慣停妥機車後，就將安全帽放在坐墊上，或是採買後的提袋就吊在機車掛鉤上，輕鬆又方便，居無定所的王男就利用人性弱點，看準民眾隨手將裝有日用品的塑膠袋或安全帽，放在機車上的時候順手牽羊，讓人恨得牙癢癢的，依竊盜罪嫌移送送辦並擴大偵辦。

    高雄出現專偷夜市機車上安全帽慣竊，警方破案關鍵不是安全帽，竟然是一雙鞋，並起獲犯案當時所穿的衣物。（民眾提供）

    高雄出現專偷夜市機車上安全帽慣竊，警方破案關鍵不是安全帽，竟然是一雙鞋，並起獲犯案當時所穿的衣物。（民眾提供）

    高雄出現專偷夜市機車上安全帽慣竊，警方破案關鍵不是安全帽，竟然是一雙鞋，並起獲犯案當時所穿的衣物。（民眾提供）

    高雄出現專偷夜市機車上安全帽慣竊，警方破案關鍵不是安全帽，竟然是一雙鞋，並起獲犯案當時所穿的衣物。（民眾提供）

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