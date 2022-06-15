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    高屏槍毒販帶槍逃亡台南躲藏 警跨區圍捕靠辣椒水制伏

    槍砲通緝犯李男在台南遭警察成功圍捕。（民眾提供）

    槍砲通緝犯李男在台南遭警察成功圍捕。（民眾提供）

    2022/06/15 20:04

    〔記者許麗娟／高雄報導〕38歲李姓男子涉嫌改造槍枝牟利，並遭屏東地檢署通緝，高雄市警方獲報並布線追緝李男多日，13日在李男於台南市安南區海中街藏匿處埋伏時，晚上6點多發現他欲獨自外出時進行圍捕，過程中李男一度拔腿狂奔，但仍遭員警以人車包夾，並以靠辣椒水制伏，並在其隨身包查扣2把手槍、子彈和安非他命等。

    三民第二分局指出，李男因販賣槍枝、子彈被屏東地院判刑5年10個月，但不願坐牢而四處躲藏警方追捕，日前接獲線報，掌握李男在台南市一帶出沒，經過多日跟監埋伏，掌握到海中街的租屋處，經判斷也是用來改造槍枝的據點，隨即向屏東地院聲請搜索票，並與台南市警方聯手偵辦。

    李男13日順利被員警圍捕壓制，在隨身包內查扣手槍2支、槍管1支、子彈39顆、安非他命等，後續又在其租屋處查獲模擬槍1支、氣動式長槍1支、贓款3萬元、改造槍彈機具及材料等贓證物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

    高雄市警察局長黃明昭獲悉後，特別前往三民第二分局嘉勉專案人員，並指示將持續掃蕩非法槍彈及毒品，另要求重點查緝毒品、詐欺、槍械、竊盜、黑道幫派等各類犯罪，以淨化治安環境。

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    警方在李男的隨身包中發現2把手槍及39顆子彈和毒品等。（民眾提供）

    警方在李男的隨身包中發現2把手槍及39顆子彈和毒品等。（民眾提供）

    三民第二分局破獲李男的地下兵工廠，起出大量改造槍彈機具及材料，高雄市警察局長黃明昭（白衣者）至分局了解破獲過程。（民眾提供）

    三民第二分局破獲李男的地下兵工廠，起出大量改造槍彈機具及材料，高雄市警察局長黃明昭（白衣者）至分局了解破獲過程。（民眾提供）

    高雄市警察局長黃明昭（右二）頒發破案茶、獎金慰勉三民第二分局偵辦人員。（民眾提供）

    高雄市警察局長黃明昭（右二）頒發破案茶、獎金慰勉三民第二分局偵辦人員。（民眾提供）

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