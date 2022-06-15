傳奇歌手王子因「它」而死 AIT請求台灣列管先驅物獲准

二級毒品吩坦尼（Fentanyl）屬合成的類鴉片藥物，止痛效果是嗎啡的一百倍。（美聯社）

2022/06/15 18:06

〔記者吳政峰／台北報導〕美國搖滾傳奇王子（Prince）2016年驟逝，經查竟是因為使用止痛藥物吩坦尼（fentanyl）過量，且因此身故的人有逐年激增的趨勢，美方因而出手強力控管，我方也列為二級毒品，前年再列管先驅原料4-AP（4-Anilinopiperidine）。美國在台協會（AIT）今年4月間請我方擴大列管，法務部毒品審議委員會14日同意加強列管吩坦尼的另外3種先驅原料為四級毒品。

二級毒品吩坦尼（Fentanyl）屬合成的類鴉片藥物，止痛效果是嗎啡的一百倍，紅到連影集「誰是被害者」劇情都不斷提及，因太過出名，不少人濫用，直到王子2016年服用過量的吩坦尼而身亡，終引發全球重視。

請繼續往下閱讀...

法務部2020年納管4-AP為四級毒品，惟因毒品為萬國公罪，為加強與國際合作防制毒品犯罪，法務部今年4月29日接獲AIT再度請求我國協助管制「吩坦尼」前驅化合物，考量吩坦尼的氾濫程度，已造成美國每年上萬人死亡，為協助打擊非法製造吩坦尼，決定加速毒品審議流程，並於6月14日召開毒品審議委員會，會中審議通過將吩坦尼前驅化合物「tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate」、「Norfentanyl」列管為第四級毒品先驅原料，以與國際接軌，共同壓制毒品犯罪。

法務部表示，疫情雖然嚴峻，但打擊毒品的力道未停歇，請高檢署統籌督導，由各地檢署緝毒專組檢察官指揮司法警察等緝毒同仁全力打擊毒品犯罪，今年1至4月查獲毒品高達3840公斤，已超過去年所查獲毒品3551.6公斤，其中毒品先驅原料最多佔44％，及時阻止販毒集團利用原料製造更多毒品危害國人。

法務部強調，掃蕩毒品有成，均為檢警同仁共同努力的成果，接下來高檢署將規劃推動第7波安居緝毒專案，將持續強力壓制新興毒品的氾濫，並且加強大麻及網路毒品犯罪的查緝，以展現政府緝毒決心。

法務部說明，聯合國毒品及犯罪問題辦公室2021年6月24日發布的「2021年世界毒品問題報告」指出，在過去24年中，世界部分地區的大麻影響增加了四倍之多，且大麻的使用與影響健康及產生其他危害有關，特別是在長期施用者。

有鑑於此，法務部已多次表達反對開放娛樂用大麻的立場，我國也仍將大麻列為第二級毒品管制，與世界多數國家仍將大麻以毒品列管相同。至於醫療用大麻，在醫療需求下，須依管制藥品管理條例及藥事法規定申請合法醫療使用。法務部提醒，任何施用、製造、運輸、販賣、轉讓、持有大麻的行為均屬犯罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法