為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖府會首長出席警察節大會 允諾爭取提高離島加給及健檢費

    澎湖縣府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲，頒獎表揚績優員警。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲，頒獎表揚績優員警。（記者劉禹慶攝）

    2022/06/15 17:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲，今日出席「警察節慶祝大會」，表揚模範警察及績優員警，肯定警察弟兄維護治安及防疫工作，縣府及議會盡力爭取離島加給比照金馬提高到三級，並提升硬體設備及健康檢查費。

    賴峰偉表示，警察工作千頭萬緒，自從他第1、2任縣長任內，打擊毒、電、炸魚、菊島福園、火葬場建設安全維護，警察扮演重要力量，近2年配合防疫工作，舉凡防疫檢測、居家隔離、居家檢疫、八大行業稽查及外出戴口罩勸導防疫，都能看到警察辛勞身影，貢獻有目共睹。

    賴峰偉進一步指出，警察奉獻心力維護治安，配合縣府政策積極改善市區交通環境、取締燒烤、守護海洋資源、追求環境永續，期許警察同仁做到「治安用心」、「交通順心」、「服務順心」，達到「零犯罪」、「零刑案」及「無毒家園」目標。劉陳昭玲表示，感謝警察全年無休，一天24小時待命，為澎湖這塊淨土一起努力，讓澎湖民眾過著安居樂業的生活。

    今年警察節慶祝大會頒獎表揚警政署核定警察局模範警察劉有本；全國少年保護工作績優員警歐陽文羿；內政部核定資深績優警察獎章：林國平、顏雍哲、許棟榮、涂進慶、歐國航、謝駿禹；警察局績優員警：蔡振中、周思帆、許聰仁、歐明達、洪瑞良、林宏珍、翁志賢、李淵、才江淩、曾瑞敏、張益颯、陳春雪；5月好人好事優良事蹟員警許順發、王聖貴、魏坤寶、歐志強、陳昱宏、林伯瑜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好巧！神明遶境小偷落網 台南有2次「神奇」破案
    2022/06/15 15:00

    好巧！神明遶境小偷落網 台南有2次「神奇」破案
    驚喜！慶祝警察節 南市警局長溫馨送早餐
    2022/06/15 12:11

    驚喜！慶祝警察節 南市警局長溫馨送早餐

    控制血糖不簡單？糖友們趕快看過來
    慰問警消辛勞 台東縣明年超勤津貼再加碼
    2022/06/15 11:53

    慰問警消辛勞 台東縣明年超勤津貼再加碼
    慶祝警察節！汐止警分局特製專屬口罩當伴手禮超夯
    2022/06/15 11:25

    慶祝警察節！汐止警分局特製專屬口罩當伴手禮超夯

    寶雅換購一折起 德國餐具升級居家質感
    力挺波麗士！蔡蘇出席警察節大會：感謝守護治安、協助防疫
    2022/06/15 11:14

    力挺波麗士！蔡蘇出席警察節大會：感謝守護治安、協助防疫
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播