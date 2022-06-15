澎湖府會首長出席警察節大會 允諾爭取提高離島加給及健檢費

澎湖縣府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲，頒獎表揚績優員警。（記者劉禹慶攝）

2022/06/15 17:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲，今日出席「警察節慶祝大會」，表揚模範警察及績優員警，肯定警察弟兄維護治安及防疫工作，縣府及議會盡力爭取離島加給比照金馬提高到三級，並提升硬體設備及健康檢查費。

賴峰偉表示，警察工作千頭萬緒，自從他第1、2任縣長任內，打擊毒、電、炸魚、菊島福園、火葬場建設安全維護，警察扮演重要力量，近2年配合防疫工作，舉凡防疫檢測、居家隔離、居家檢疫、八大行業稽查及外出戴口罩勸導防疫，都能看到警察辛勞身影，貢獻有目共睹。

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賴峰偉進一步指出，警察奉獻心力維護治安，配合縣府政策積極改善市區交通環境、取締燒烤、守護海洋資源、追求環境永續，期許警察同仁做到「治安用心」、「交通順心」、「服務順心」，達到「零犯罪」、「零刑案」及「無毒家園」目標。劉陳昭玲表示，感謝警察全年無休，一天24小時待命，為澎湖這塊淨土一起努力，讓澎湖民眾過著安居樂業的生活。

今年警察節慶祝大會頒獎表揚警政署核定警察局模範警察劉有本；全國少年保護工作績優員警歐陽文羿；內政部核定資深績優警察獎章：林國平、顏雍哲、許棟榮、涂進慶、歐國航、謝駿禹；警察局績優員警：蔡振中、周思帆、許聰仁、歐明達、洪瑞良、林宏珍、翁志賢、李淵、才江淩、曾瑞敏、張益颯、陳春雪；5月好人好事優良事蹟員警許順發、王聖貴、魏坤寶、歐志強、陳昱宏、林伯瑜。

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