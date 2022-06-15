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    父女戀！媽警告「我女兒是國二生」 中年大叔不甩害墮胎

    40多歲謝男與國二女學生交往，媽媽警告謝男，他卻不甩，導致女學生懷孕墮胎，法院判處謝男6月徒刑。（示意圖）

    40多歲謝男與國二女學生交往，媽媽警告謝男，他卻不甩，導致女學生懷孕墮胎，法院判處謝男6月徒刑。（示意圖）

    2022/06/15 16:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲謝姓男子於2019年間，與年僅15歲少女小芳交往，成為俗稱「父女戀」的情侶，小芳之母察覺有異，還傳簡訊警告謝男「我女兒是國二學生」，謝男卻當耳邊風，還是與小芳發生關係，並於2020年陪同小芳墮胎，但他否認是胎兒之父，卻又多次拒絕基因鑑定，直到檢察官當庭採集謝男唾液，才能與胚胎DNA進行比對，證實謝男是胎兒之父，台中地院依對14歲以上、未滿16歲少女性交罪，判處謝男6月徒刑，必須入獄蹲苦窯，可上訴。

    判決書指出，高職畢業、從事工地臨時工的40多歲謝男，於2019年3月透過臉書，認識尚未年滿16歲的國中二年級女學生小芳（化名），兩人年齡宛如父女，小芳之母察覺異狀，還於同年4月間，傳簡訊警告謝男，小芳是國中二年級學生，實際年齡僅14、15歲（尚未年滿16歲），但謝男卻不理會，與小芳發生關係，小芳懷孕之後，謝男於翌年（2020年）10月間，陪同小芳到婦產科墮胎，還在手術同意書中簽名。

    不過，謝男卻辯稱，他不是胎兒父親，他說，某天與小芳吵架，小芳就失蹤了，隔天在新竹找到人，不久之後小芳說自己懷孕，還說當時喝醉酒，不知道胎兒的父親是誰，他會陪同小芳墮胎與簽字，是受小芳之母的委託。

    謝男否認是胎兒之父，怪異的是，檢警聯繫謝男採樣，與胚胎進行血緣的基因比對，謝男拒絕接聽電話，還把警方的聯繫電話號碼封鎖，員警到謝男戶籍地多次查訪，還是找不到人，遲遲無法採謝男DNA送驗比對，直到去年（2021年）3月8日，謝男到台中地檢署出庭偵訊時，檢察官當庭採集謝男唾液，才能與胚胎DNA進行比對，也確認他是胎兒的父親。

    台中地院認為，謝男是40餘歲的男子，本身已有一定社會歷練，陪同小芳終止妊娠手術（即俗稱之墮胎），並於手術同意書上簽名，顯然已意識到小芳的手術與自己有關，卻多次消極不配合鑑定，且依懷孕的日數反推，謝男與小芳發生性關係，顯然是在小芳母親傳簡訊，告知謝男小芳的年齡之後，也就是謝男得知小芳尚未年滿16歲，仍與小芳發生關係並導致懷孕，依對14歲以上、未滿16歲少女性交罪，判處謝男6月徒刑，不宣告緩刑、不能易科罰金，得入獄執行，可上訴。

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