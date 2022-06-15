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    立委質疑不查坤輿案？ 苗檢：已進入偵查程序、偵查不公開

    立委陳椒華（黃背心者）於今年1月20日協助自救會向苗栗地檢署提告坤輿公司涉嫌偽造文書。（資料照）

    立委陳椒華（黃背心者）於今年1月20日協助自救會向苗栗地檢署提告坤輿公司涉嫌偽造文書。（資料照）

    2022/06/15 16:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿掩埋場爭議長達近20年，苗栗縣政府14日核發試運轉許可，再度引發爭議。時代力量立委陳椒華也質疑，今年初已向監察院、法務部廉政署和苗栗地檢署都提交過證據檢舉，為何這些單位遲遲不查苗栗縣政府和坤輿公司？苗栗地檢署今回應，此案已進入偵查程序，絕無遲遲不查情事，惟基於刑事訴訟法偵查不公開原則，礙難揭露相關偵查內容。

    坤輿掩埋場案業主坤輿公司遭質疑當初所提興辦事業計畫，刻意低報開發面積於2公頃以下，以規避環評；時代力量立委陳椒華於今年1月20日協助自救會向苗栗地檢署提告坤輿公司涉嫌偽造文書。

    苗縣府於14日核發坤輿試運轉許可，再度引發爭議。陳椒華也質疑，今年初已向監察院、法務部廉政署和苗栗地檢署都提交過證據檢舉，為何這些單位遲遲不查苗栗縣政府和坤輿公司？

    苗檢今回應，當日即分案偵辦，並展開相關偵查作為，故此案業已進入偵查程序，絕無遲遲不查情事，惟基於刑事訴訟法偵查不公開原則，苗檢礙難揭露相關偵查內容。

    苗檢並強調，檢察官就有關國土保育暨環保相關犯罪，必嚴加究辦，並秉持勿枉勿縱精神，恪遵偵查不公開原則，以維護國家環境保育及國民健康；請相關人員及外界切勿無端揣測，給予司法純正之辦案空間。

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