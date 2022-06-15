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    越配8卡皮箱運毒闖關失敗 桃園機場攔截近億元136.79公斤大麻花

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    2022/06/15 11:31

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕越南配偶充當小三帶着「小王」與其子，還有姐妹一行4人充當毒品交通，每人20萬元代價，由加拿大企圖用8卡皮箱夾帶136.79公斤市價近1億大麻花闖關，當場為海關儀檢人員查獲，全案是在今年4月8日查獲，這也是桃園機場海關查獲最大宗的毒品闖關案件。

    4人非常大膽，近137公斤毒品毫無遮掩，就大剌剌的擺在行李箱，無疑就是對海關說「你來抓我」，8卡皮箱內行除了只有以每包1公斤多以塑料袋包裹的二級毒品大麻花外，完全沒有其他的物品，可說囂張至極。

    據瞭解，這次4人拿台灣護照組成的「加拿大7日遊毒品旅遊團」是在今年3月30日出發，運毒團主要是由其中一名李姓越南配偶為首接洽加拿大同鄉，以每人20萬元夾帶毒品的代價，再加上來往加拿大的機票、吃、住、玩樂都是同鄉包辦，在回台灣時，就將8個已經裝好大麻花毒品的託運行李箱交給他們帶回，抵達後會有人以電話聯絡交付，未料，在抵達時就遭海關查獲。

    據瞭解，運毒團的首腦是其中的已經取得台灣護照的阮姓台灣配偶，她找了也同是台灣配偶的同鄉，以及情夫身份的蔡姓男子及他的兒子共同運毒，查獲時，蔡姓男子相當懊悔，他說主要是兒子欠了地下錢莊的債務，為了替兒子還債才鋌而走險，全案在偵訊後，4月8日當天就移送桃園地檢署偵辦，經過兩個多月才在今天公佈。

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    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

    桃園機場海關查獲入境旅客最大宗的毒品闖關案件，136.79公斤的二級毒品大麻花市價近億元。（記者姚介修攝）

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