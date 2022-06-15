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    員警藉盤查搭訕穿著清涼輔大女學生 新莊警分局懲處結果出爐

    新北市新莊警分局高姓警員被立委質疑濫權盤查搭訕，警方祭出申誡及加強輔導等處分。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊警分局高姓警員被立委質疑濫權盤查搭訕，警方祭出申誡及加強輔導等處分。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/06/15 11:08

    〔記者吳仁捷／新北報導〕一名輔大女學生2019年深夜在校園附近遭新北警新莊分局高姓警員盤查，質疑穿著清涼，要去哪裡？但之後就遭高男私訊「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友」，被立委質疑濫權；新莊警分局表示，針對衍生社會不良觀感的疏失行徑，已處分一支申誡，要求單位主管個別加強輔導，列入年終考績考評。

    一名女大生2019年8月6日凌晨於「直男行為研究社」官方IG貼文稱，自己在學校附近遭當時任職福營派出所的高姓警員盤查，要求交付身分證後質問「為何穿這麼清涼，是要去哪裡?」，期間高員探知女大生IG帳號，女學生返家途中，竟收到高員IG帳號私訊，「我是剛剛盤查你的警察，不介意的話可以當個朋友」，引發網友議論。

    立委邱顯智委員於14日下午4時，將這篇3年前貼文PO在他的臉書，表示「搭訕，不會是合法的使用範圍。事實上，連合法盤查的理由都不是」、「身為警察，卻濫用國家公權力蒐集民眾個人資訊，搭訕女性甚至是性騷擾。警政署應該積極調查，不要讓少數人的不當行為，影響民眾對警察的信任。」，質疑員警有濫權蒐集民眾個人資訊、違法盤查疑慮。

    新莊警分局掌握後展開調查，發現該案為3年前發生，高姓警員當時凌晨見一名女子穿著單薄徒步行走，基於女性於學區安全，上前盤查、關心。

    警方調查，高員沒使用公務資訊電腦查詢個資，為核對證件放行，但高員事後私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感行徑，仍有疏失，分局已核予申誡處分在案，要求該單位主管個別加強輔導。

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