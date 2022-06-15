高市警察節取消群聚慶祝活動 他kuso梗圖「超人」祝福全國警察

警察節取消群聚慶祝活動，新興分局員警黃騰緯kuso梗圖「超人」祝福全國警察，創意有趣。（警方提供）

2022/06/15 09:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕今天是警察節，由於疫情仍在高原期，高市未舉辦實體的慶祝活動，不過，新興警分局前金分駐所警員黃騰緯發揮自身多媒體專長與創意，以懷舊卡通作為靈感，創作一張警察超人的梗圖，希望透過創意圖文，讓更多民眾瞭解警察如同超人一般，一定讓民眾安心。

新興警分局在今年警察節發揮創意，取代群聚慶祝活動，特別以超人梗圖祝福警察同仁，由具文創美工高手警員黃騰緯操刀，在屬於警察的特別日子，獻上創作祝福「超人」警察。

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黃騰緯想起自身5年多的派出所工作經歷，發覺警察是民眾安心的來源，24小時不間斷輪班堅守崗位，民眾無論是車禍、家人失蹤、遇到壞人等事故，第一時間都是想到警察，如同這座城市的超人一般，因此想到近期網路上的懷舊卡通，進而創作出這次的警察節創意圖文，也希望網友能發揮創意，自行填上自己遇過的報案經驗分享。

分局長古瑞麟表示，新興分局管轄範圍有許多商業經濟活動，也是高雄市中心，流動人口流量相當龐大，在新興分局工作的警察同仁都相當優秀，無論維護治安、維持交通、為民服務等工作都全力以赴，也請市民朋友在警察節這特別的日子，給予身旁的警察同仁肯定與鼓勵。

警察節取消群聚慶祝活動，新興分局員警黃騰緯kuso梗圖「超人」祝福全國警察，創意有趣，此為原圖內容。（警方提供）

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