司院副秘周占春提早4個月卸任 最高法院7人就地補實

司法院副秘書長周占春將調任懲戒法院法官。（資料照，記者劉信德攝）

2022/06/14 21:20

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院人事審議委員會14日通過今年度第四次人事決議案，原定明年元月才任滿的司法院副秘書長周占春，將提早4個月轉任懲戒法院法官；士林地院院長蘇素娥也提早轉任最高法院刑事庭法官；另有7名調最高法院辦事的法官就地補實；11名新血將調最高法院辦事。人事令預計8月31日生效。

法官調司法行政工作服務，每次最長6年，周占春原任法官學院院長，去年轉任副祕書長，職期至明年初滿6年，日前獲院長許宗力推薦，提早4個月回任審判，出任終審的懲戒法院法官；其所留下來的副祕書長一職，目前司法院暫未對外公布。

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蘇素娥的行政職期到今年11月滿6年，她主動申請提早回任審判，本次調最高法院法官，屬於實任缺；而目前調最高法院辦事的法官中，民事庭有3人、刑事庭4人，共7人是第二次到最高法院服務，在最高法院的資歷累積已滿5年，本次就地補實，直接留任。

另外，本次有6名二審民事法官、5名二審刑事庭法官調最高法院辦事，期限三年，俗稱三專生。

最高行政法院則補4名新血，分為台北高等行政法院庭長許瑞助、法官鍾啟煒、梁哲瑋、智慧財產及商業法院法官蔡如琪，其中許瑞助為實任，其餘三人為三專生；最高行政法院法官李玉卿就地補實，王俊雄則「續杯」，繼續留在最高行政法院擔任三專生。

本次人事決議名單如下:

1.調派司法院副秘書長周占春為懲戒法院法官。

2.調派台灣橋頭地方法院法官兼院長簡色嬌為台灣高等法院高雄分院法官兼院長；調派福建高等法院金門分院法官兼院長陳真真為台灣高等法院花蓮分院法官兼院長；調派台灣高等法院調司法院辦事法官兼副廳長黃莉雲為台灣橋頭地方法院法官兼院長。

3.調派最高法院法官魏大喨為同院法官兼庭長；調派最高行政法院法官胡方新為同院法官兼庭長。

4.調派台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官蘇芹英、吳青蓉、陳靜芬、朱瑞娟、楊力進、劉興浪、楊智勝及台灣士林地方法院法官兼院長蘇素娥等8人為最高法院法官；調派台北高等行政法院法官兼庭長許瑞助、台北高等行政法院調最高行政法院辦理審判事務法官李玉卿等2人為最高行政法院法官。

5.調派司法院司法行政廳廳長許紋華為台灣高等法院法官，並以新職調派最高法院辦理審判事務；調派台灣高等法院法官兼庭長黃斯偉、林婷立、台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官徐福晋、陳麗玲、李瑜娟、邱璿如、李麗珠、江翠萍、汪梅芬、台灣高等法院調司法院辦事法官兼副廳長黃潔茹、台灣高等法院調法官學院辦事法官兼主任秘書賴惠慈、台灣高等法院法官黃明發、胡宏文、邱景芬、林庚棟、台灣高等法院台中分院法官游文科、台灣高等法院台南分院調最高法院辦理審判事務法官蔡憲德等17人於最高法院辦理審判事務；調派台北高等行政法院調最高行政法院辦理審判事務法官王俊雄、台北高等行政法院法官鍾啟煒、梁哲瑋、智慧財產及商業法院法官蔡如琪等4人於最高行政法院辦理審判事務。以上22人調派辦事期間至法務部司法官學院司法官班第64期分發（114年間）前1日止。

6.調派台灣高等法院調最高法院辦理審判事務法官吳淑惠、林孟宜、台灣高等法院高雄分院調最高法院辦理審判事務法官蔡廣昇等3人為台灣高等法院法官兼庭長；調派台灣高等法院台中分院調最高法院辦理審判事務法官吳美蒼為台灣高等法院台中分院法官兼庭長；調派台灣高等法院台南分院調最高法院辦理審判事務法官王金龍為台灣高等法院台南分院法官兼庭長。以上通過兼任庭長者，於派令加註：「本屆庭長任期至法務部司法官學院司法官班第64期分發（114年間）前1日止，得連任1次。」

7.調派台灣高等法院法官趙雪瑛、陳信旗、胡宜如、朱嘉川、李昆霖、台灣台北地方法院法官兼庭長林芳華、法官林勇如、台灣士林地方法院法官兼庭長黃于真、法官林宜靜、台灣高雄地方法院法官郭任昇、候補法官陳彥霖等11人以原職或新職調司法院辦事；調派台灣高等法院高雄分院（調台灣高等法院辦理審判事務）法官張宇葭為台灣台北地方法院法官，並以新職調司法院辦事；台灣高等法院法官兼庭長陳秀貞、法官劉元斐等2人以原職調法官學院辦事。

8.再任法官吳祚丞派代為台灣高等法院法官；再任法官康存真派代為台灣新北地方法院法官。

9.台灣台中地方法院候補法官陳怡珊候補服務成績經審查及格。

10.同意發給台灣台南地方法院法官羅郁棣勞動類型專業法官證明書；同意發給台灣新北地方法院法官莊哲誠、台灣台中地方法院法官黃司熒、台灣基隆地方法院法官藍君宜等3人少年類型專業法官證明書；同意發給台灣新北地方法院試署法官周靖容、候補法官盧柏翰、台灣嘉義地方法院法官黃仁勇等3人家事類型專業法官證明書。

11.推選最高法院法官鄧振球、智慧財產及商業法院法官兼庭長李維心、台灣士林地方法院法官李昭然、國立政治大學法學院副教授黃士軒等4人為「司法院裁判書類審查委員會」委員；推選最高行政法院法官蕭惠芳、台灣高等法院法官黃玉婷、台灣彰化地方法院法官陳薏伩、國立台灣大學國家發展研究所教授劉靜怡等4人為「司法院庭長任期審查委員會」委員；推選最高法院法官鄧振球、國立台北大學法律學系教授林超駿等2人為「司法院職務評定再復核委員會」委員。

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