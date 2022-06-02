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    強化少年與家事事件審理效能 司法院研議設置北部少家法院

    司法院研議設置北部少家法院。（記者吳政峰攝）

    司法院研議設置北部少家法院。（記者吳政峰攝）

    2022/06/02 23:26

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院為了強化少年及家事事件審理效能，1日與高雄少年及家事法院共同舉辦「2022家事事件法施行暨臺灣高雄少年及家事法院成立10周年國際學術研討會」，除邀請美國法官及德國學者描述家庭紛爭解決專業法庭（Family Resolutions Specialty Court，簡稱FRSC）制度運作情形，並說明2023年施行的德國輔助法最新資訊。司法院表示，已研議設置北部少年及家事法院的可行性。

    司法院指出，考量案件量、土地取得、司法近用及人力資源配置等因素，已著手研議設置北部少家法院的可行性；另亦著手進行家事事件法修法等議題，期許下一個十年，能夠打造出更具「專業、同理、人性化」的少家司法制度。

    司法院長許宗力表示，家事事件法特別重視法院調解制度，司法院已積極推動落實，經由專業調解協助雙方達成共識，更有機會協助當事人徹底解決紛爭，維護未成年子女最佳利益。

    高雄少家法院院長鍾宗霖指出，十年來高雄少家法院透過行政團隊結合專家、連結社會資源，倡議友善父母、合作親職理念，全力守護兒少權益。

    全國律師聯合會理事長陳彥希認為，家事事件實務工作者需要有無比的耐心與毅力，才能在高度情緒化的爭議與微妙的人性角力中，協助當事人找出新的人生道路。

    德國Mainz大學教授Roth則是以「德國成人監護制度實務與發展」為主題，介紹德國將於2023年施行的監護及輔助法制重點，以及相關的德國民法、家事非訟事件法與輔助組織法的最新修正內容。

    在「美國家庭紛爭解決專業法庭（FRSC）制度運作」專題演講中，以預錄模擬案件影片的方式，呈現FRSC參與成員，包含家庭顧問（心理健康專家）、代表孩子的律師、調解員、協調員及父母的律師等，如何攜手合作解決家庭紛爭，妥適完成案件的審理。

    司法院表示，現行少年及家事司法制度，已從「審判」為主的思維，調整至「提供當事人協助」與「促進平等對話」的目標，將參酌各界意見，持續訂定推動精進家事調解、友善兒少出庭（庭前、庭中、庭後）、優化法官及相關司法團隊專業知能等有關措施。

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