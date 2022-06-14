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    首頁　>　社會

    染疫比染毒可怕？ 23吸毒「同學」聯署：盼離開戒治所

    高雄戒治所長黃敬謀表示，該所收治650人，有50多人快篩陽性確診，集中在所內隔離專區治療，吳男入所觀察勒戒才3個多月，他並非確診個案。此為示意畫面，非新聞當事人。（資料照，本報合成，）

    高雄戒治所長黃敬謀表示，該所收治650人，有50多人快篩陽性確診，集中在所內隔離專區治療，吳男入所觀察勒戒才3個多月，他並非確診個案。此為示意畫面，非新聞當事人。（資料照，本報合成，）

    2022/06/14 20:24

    〔記者王捷、蘇福男／連線報導〕疫情攀升有專家建議「與疫共存」，不過因毒品到戒治所觀察的吳姓男子，不怕染毒卻怕染疫，他認為毒品是微罪，如果因勒戒感染「何其無辜」，所以他與其他22名吸毒勒戒者聯署，要所方停止勒戒，對吳男有印象的警員得知他的投訴，笑稱他還是勒戒久一點培養抵抗力，而所方表示，吳男入所才3個月，他沒有確診，卻四處投訴，真的傷透腦筋。

    50多歲的吳男從事養殖業，因為吸毒被警方取締，必須要到戒治所觀察，但是他認為疫情太嚴重了，每天電視都在報導卻沒人知道監獄的狀況，監獄與戒治所幾十個人同房，所方沒辦法管理疫情群聚的問題，例如他9日早上發燒，晚上又有兩個同學出現症狀，他跟所方要快篩劑，但是所方卻認為應該把快篩留給需要的人。

    吳男陳訴，像他這種吸毒「輕罪」的人，是以「病人」的角色進入戒治所戒除毒癮，不是犯下的什麼重罪，如果因為戒毒染疫，真的太無辜了，所以找來22個都是吸毒勒戒的「同學」聯署，表達染疫人數每天都在增加，快到無法控制的程度，希望所方能盡早讓他們出去。

    高雄戒治所長黃敬謀表示，該所收治650人，有50多人快篩陽性確診，集中在所內隔離專區治療，他強調，該所每天新收和出庭人員一旦快篩陽性，就會另外收治在隔離專區，不可能群聚染疫，所內快篩劑數量充足，吳男入所觀察勒戒才3個多月，他並非確診個案。

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    高雄戒治所長黃敬謀表示，該所收治650人，有50多人快篩陽性確診，集中在所內隔離專區治療，吳男入所觀察勒戒才3個多月，他並非確診個案。（資料照）

    高雄戒治所長黃敬謀表示，該所收治650人，有50多人快篩陽性確診，集中在所內隔離專區治療，吳男入所觀察勒戒才3個多月，他並非確診個案。（資料照）

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