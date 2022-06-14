金門縣警局第一人 女偵查佐呂芃蒔獲全國模範警察

金門縣長楊鎮浯（左）頒發獎勵金給獲得全國模範警察殊榮的縣警察局刑事警察大隊偵查佐呂芃蒔（右）。（記者吳正庭攝）

2022/06/14 19:43

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天頒獎表揚獲全國模範警察殊榮的縣警察局刑事警察大隊偵查佐呂芃蒔，及服務滿30年的資深績優警察莊振嚴等人。縣議長洪允典說，近年來頻在防疫第1線執勤的警察同仁十分辛苦，要向警察弟兄說一聲「謝謝你們！」

受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，金門縣警察局取消原擬在社會福利館舉辦的慶祝大會，改以「局務會報」的方式低調安排對模範警察、績優員警的頒獎典禮，府、會首長也很給面子，連袂出席祝福。

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楊鎮浯說，警察同仁除了常態的業務，還需面臨突發任務，同樣的對於民情、輿情處理的效率，也必須隨著社會的脈動掌握；這幾年下來，縣警局在科技辦案方面的表現，更有長足的進步。他說，金門治安一直有相當不錯的表現，以最近遠見雜誌對金門「警政治安」所作的調查，獲得85.7%滿意度，在22縣市中排名第2。

楊鎮浯說，今年3月底金門出現首例確診個案，當時警察弟兄與疫調人員為了找出密切接觸者找隔日凌晨1點多，非常辛苦，防疫工作不能沒有警察同仁。

縣警局表示，獲得全國模範警察榮銜的刑警大隊呂芃蒔，是縣警局第一位獲此殊榮的女性，她從警7年偵破多起大型假投資及博奕詐欺機房、違反選舉罷免法、商標法及販賣第1、2級毒品等案件，表現優異，才能從全國44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，名列全國28位模範警察行列。

獲資深績優警察獎章代表有服務滿30年莊振嚴、服務滿20年楊志仁、服務滿10年張睿豪；縣警局績優員警（工）有莊志勝、楊志雄、宋孟彥、李智章、周逸新、吳承峰、許智勝、蔡宗翰、翁溢德、黃文聖、謝旻臻、許建文、彭文政、戴德更等14人獲獎；績優義勇交通警察人員李寶幼、羅愛國、呂光友等3人；績優義勇警察人員洪志榮、翁明堂、洪德居、陳俊輝、張世居等5人；績優民防人員周清曜、楊正東、方福憑、許明坤、黎前金等5人及績優志工陳美梨獲獎。

金門縣長楊鎮浯（左）頒發獎章給服務滿30年的資深績優警察莊振嚴（右）。（記者吳正庭攝）

金門縣議長洪允典（左）頒獎表揚績優義勇警察陳俊輝（右）。（記者吳正庭攝）

受疫情影響，金門縣警察局取消原擬在社會福利館舉辦的慶祝大會，改以簡單儀式為模範警察、績優員警舉辦頒獎典禮，全場除議長、縣長和縣府參議三人，幾乎都是局內同仁。（記者吳正庭攝）

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