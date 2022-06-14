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    運私菸欠767萬罰款擺爛 台南走私男遭管收

    53歲洪姓男子涉運輸私菸遭台南市府罰款779萬多元，拒繳其中767萬款項，被行政執行署台南分署聲請法院管收獲准。（民眾提供）

    53歲洪姓男子涉運輸私菸遭台南市府罰款779萬多元，拒繳其中767萬款項，被行政執行署台南分署聲請法院管收獲准。（民眾提供）

    2022/06/14 19:10

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名53歲的洪姓男子在2016年間涉運輸私菸23萬多包，被海巡署南部第一機動查緝隊查獲，南市府財稅局裁罰600萬元；2010年，洪男又被查獲運輸私菸7070包、裁罰179萬750元。案子移送行政執行署台南分署，執行官發現洪男涉隱匿金流、拒不繳交767萬多元欠款，14日下午通知洪到案、聲請台南地院管收獲准。

    行政執行署台南分署行政執行官林仲立調查發現，洪男在2017年3月處分書送達後到2019年11月間借用前妻帳戶先後提款共計2000萬餘元。對此，洪男在執行官訊問時辯稱，該帳戶是提供他人使用。但卻無法提供證明，執行官認為這是洪刻意隱瞞資金去向的推脫之詞。

    另，執行官也查得洪男帳戶在2017年3月至9月間有3筆合計金額65萬元的交易，執行官詢問洪男資金流向？洪男僅泛稱他以1萬元的代價，把帳戶借給不知道真名的朋友使用，後來在2018年間有把帳戶拿回來。這說法同樣未能舉證以實其說。

    台南分署執行官於14日再通知洪男到案說明，在訊問後，執行官認為洪男有隱匿金流、財產的作法，也故意不履行繳款義務，下午向台南地院聲請管收獲准、將洪男解送台南看守所附設管收所。

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