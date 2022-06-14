潘孟安表揚模範警察及志工 感謝員警辛勞

縣長潘孟安頒獎表揚全縣模範警察屏東分局偵查隊長葉憲威。（記者葉永騫攝）

2022/06/14 17:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府警察局慶祝警察節今天由縣長潘孟安頒獎表揚模範警察、績優志工等人員，今年榮獲全國模範警察為刑警大隊分隊長潘建銘、全縣模範警察則是屏東分局偵查隊長葉憲威，而81歲的老阿嬤志工管雲斌長達30年在派出所等地服務，這次也特別加以表彰她對治安的協助。

這次獲獎的潘建銘為警專21期刑事警察科畢業，去年偵破屏東縣多起大宗製毒工廠，起獲第二級毒品安非他命成品近20公斤並且偵破犯罪暴力集團，逮捕多名嫌犯，對於治安維護成果豐碩，而屏東分局偵查隊隊長葉憲威則是迅速偵破社會矚目案件的手機女店員遭跟踨殺害案、台88線快速道路飛來鐵塊砸死人案，獲選為全縣模範警察。

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縣長潘孟安表示，屏東縣警方在治安、交通及疫情調查等工作上表現卓越，在這一年來繳出漂亮的成績單，有效降低交通事故發生及確保往來人車安全，在高齡者車禍減少126六件，下降22.5%。在疫情調查上更是比照偵辦重大刑案模式，實施精準疫調，迅速掌握相關接觸者外，亦加強娛樂場所臨檢等勤務作為，有效斬斷傳播鏈，未讓疫情擴大傳播，非常感謝所有警察同仁對屏東的付出和努力，未來更希望繼續加油，讓屏東民眾都能安居樂業。

今年榮獲全國模範警察的屏東縣刑警大隊分隊長潘建銘。（記者葉永騫翻攝）

縣長潘孟安表揚高齡81歲的警察志工阿嬤管雲斌。（記者葉永騫攝）

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