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    警察節活動 侯友宜籲新北警恪守行政中立、秉持為國家人民做事初心

    新北市長侯友宜今天在新北市警察節活動中，提醒警察不隸屬各黨各派，要恪守行政中立，為國家、人民拚治安的初心，被問及恩恩一案，他也再度力挺第一線消防、衛生等防疫團隊。（記者吳仁捷攝）

    新北市長侯友宜今天在新北市警察節活動中，提醒警察不隸屬各黨各派，要恪守行政中立，為國家、人民拚治安的初心，被問及恩恩一案，他也再度力挺第一線消防、衛生等防疫團隊。（記者吳仁捷攝）

    2022/06/14 14:22

    〔記者吳仁捷／新北報導〕侯友宜今天出席新北市警察局警察節活動中，提醒所有警察公職，即將面臨年底大選，呼籲恪守行政中立，秉持為國家、人民做事的初心，不隸屬哪黨哪派，都要做好維護治安本分，疫情期間投入防疫，他更感謝，警察無時無刻守護治安，戰戰兢兢，這是警察的職責，更是新北市民安居樂業最重要的後盾。

    針對遭遇恩恩爸事件，新北市政府遭遇外界質疑，侯友宜說，面對防疫，在第一線消防、衛生、區公所，團隊伙伴們，全力以赴，盡最大、周全的力量，在中央指引之下，好好防疫一條心，把事情做好，過程看到第一線同仁真的盡心盡力，全力以赴。

    新北市更是重中之重，新北市去年整年，在如此複雜環境中，疫情嚴重的情況下，能夠快速清零，從一天曾經最高峰2萬7000餘人確診，到目前守住5400人，都仰賴第一線同仁並肩作戰，對於媒體詢問遭受質疑、攻擊是否感到委屈，侯友宜強調他好好做事，才是他的本分。

    網紅四叉貓抨擊新北市政府封鎖PTT，侯友宜今天表示，尊重業務單位。

    民進黨傳出立委羅致政參選，侯友宜說，目前擔任市長身分，疫情雖趨緩，但對新北市確診個案，守住防疫、穩定下降，更要做好市政工作，達成4年前對市民的承諾，目前是市政全力衝刺的時刻。

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