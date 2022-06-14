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    千禧投顧涉吸金逾20億 主嫌從重改判14年

    千禧投顧公司涉吸金案，高雄高分院從重量刑。（記者鮑建信攝）

    千禧投顧公司涉吸金案，高雄高分院從重量刑。（記者鮑建信攝）

    2022/06/14 11:43

    〔記者鮑建信／高雄報導〕知名「千禧投顧公司」涉嫌吸金20多億元案，案經高雄高分院今天上午宣判，自印尼引渡返台的台灣區分公司負責人陳宣銘，被依違反銀行法從重量刑，判處有期徒刑14年，可上訴。

    檢方指出，被告陳宣銘為「千禧投顧公司」負責人，對外自稱印尼商千禧勝達國際金融集團台灣區分公司負責人；被告黃智瑋、郭彥良（死亡）分別為外匯部經理和副總經理，王川溢是遠景全球集團台灣區負責人。

    陳宣銘等人均明知印尼千禧集團並未在台申請設立登記，竟與印尼方面不詳人士共同謀議，自2009年間起，在高雄、台北市設立辦公據點，透過各種人脈網絡及製作千禧投顧公司中文網頁、千禧集團中文投資DM等通路，涉嫌對外吸金。

    自2009年2月2日至2016年3月9日，陳宣銘等人共招攬740人，涉嫌吸金高達21億5959萬元，犯罪不法所得至少上億元。

    高雄地院前年4月初宣判，判陳處徒刑12年、併科罰1億元，王川溢處徒刑10年、併科罰金5千萬元，黃智瑋處徒刑4年6月，陳等人不服上訴，高雄高分院上午宣判，陳改判14年、併科罰金3千萬，王處徒刑13年6月、併科罰金1千萬，黃則刑度不變。

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