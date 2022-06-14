戴寧出庭仍保持緘默 其前夫、母親列證人將傳喚到庭

嘉義地院今天第二度開庭審理嘉市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費案。圖為戴寧遭收押前出庭時畫面。（資料照）

2022/06/14 11:16

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費逾518萬元案，嘉義地院今天上午召開第二次準備程序庭，羈押中的戴寧出庭時，仍否認犯罪，保持緘默。檢、辯雙方皆將戴寧的郭姓前夫、戴寧母親等人列為聲請傳喚的證人，法官同意後，裁定7月25日起至8月9日期間陸續傳喚證人到庭。

戴寧出庭時神情憔悴，對於法官詢問，皆答稱「請律師回答」，開庭約20多分鐘結束，庭訊後戴寧還押嘉義看守所。

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委任律師陳澤嘉受訪說，戴寧堅持清白，因精神狀態仍不好，庭訊仍保持緘默；本案關鍵在於離職助理的指證，這些都要透過法院的審理，今天準備程序庭確認審理範圍，希望法院集中審理，讓案件儘快有結果。

檢、辯雙方聲請傳喚證人，包括戴寧郭姓前夫、戴寧母親及陳姓、郭姓、邱姓、曾姓4名人頭助理及相關人等共8人。

戴寧被控自2010年3月1日起擔任嘉市議會第8屆至第10屆議員任期內，找來陳姓、郭姓、邱姓、曾姓4人當人頭助理，共詐得518萬餘元。

嘉義地檢署5月11日依涉犯貪污治罪條例詐領財物等罪起訴戴寧，求處重刑24年；戴寧自案發後於3月13日遭收押，案件移審嘉院後，嘉院於5月11日裁定戴寧續押並禁見。

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