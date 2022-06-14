戴寧出庭仍保持緘默 其前夫、母親列證人將傳喚到庭
2022/06/14 11:16
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌以人頭詐領助理費逾518萬元案，嘉義地院今天上午召開第二次準備程序庭，羈押中的戴寧出庭時，仍否認犯罪，保持緘默。檢、辯雙方皆將戴寧的郭姓前夫、戴寧母親等人列為聲請傳喚的證人，法官同意後，裁定7月25日起至8月9日期間陸續傳喚證人到庭。
戴寧出庭時神情憔悴，對於法官詢問，皆答稱「請律師回答」，開庭約20多分鐘結束，庭訊後戴寧還押嘉義看守所。
請繼續往下閱讀...
委任律師陳澤嘉受訪說，戴寧堅持清白，因精神狀態仍不好，庭訊仍保持緘默；本案關鍵在於離職助理的指證，這些都要透過法院的審理，今天準備程序庭確認審理範圍，希望法院集中審理，讓案件儘快有結果。
檢、辯雙方聲請傳喚證人，包括戴寧郭姓前夫、戴寧母親及陳姓、郭姓、邱姓、曾姓4名人頭助理及相關人等共8人。
戴寧被控自2010年3月1日起擔任嘉市議會第8屆至第10屆議員任期內，找來陳姓、郭姓、邱姓、曾姓4人當人頭助理，共詐得518萬餘元。
嘉義地檢署5月11日依涉犯貪污治罪條例詐領財物等罪起訴戴寧，求處重刑24年；戴寧自案發後於3月13日遭收押，案件移審嘉院後，嘉院於5月11日裁定戴寧續押並禁見。