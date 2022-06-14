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    買股賠錢引糾紛 當街追逐男沿路喊「救命」

    林男嚇得沿路喊「救命」。（記者鄭景議翻攝）

    林男嚇得沿路喊「救命」。（記者鄭景議翻攝）

    2022/06/14 10:24

    〔記者鄭景議／台北報導〕48歲的林姓男子，昨日陪同57歲王姓友人，前往台北市信義區一處民宅，協商王姓友人股票賠錢事宜，到達現場後卻因為被屋主質疑來意，心生害怕奪門而出，還被屋主方3名年輕人在後追逐，讓林男嚇得沿路喊「救命」；警方獲報抵達後，發現林男只是被誤認為不打算協商才遭追逐，也沒有受任何傷害，警方在勸告雙方後離去。

    北市信義警分局福德街派出所昨日15時11分許獲報，稱轄區「有幾個年輕人在追人，疑有糾紛」，立即啟動快打警力前往現場查處，員警於報案地址附近巷弄內搜尋報案人身影，終於在一處民宅前尋獲報案人林男。

    詢問後發現，林男陪同王男協調買股賠錢事宜，進入屋內時即遭屋主質疑來意，林男見矛頭不對欲離開現場，遭在場之人誤以為未協商即想烙跑，林男跑下1樓後隨即遭3名年輕人在後追逐，因害怕故沿路喊「救命」吸引路人注意，並隨即躲入巷內民宅及打電話報警。

    警方通知相關人等到案說明，經了解後發現是雙方到場協商投資股票事宜，而林男卻遭誤認為另一名到場協商之男子，最後才發現是烏龍一場，另查報案人並無遭受任何暴力或肢體衝突等情事。

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