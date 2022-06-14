小三想打疫苗卻遭反鎖毆打逼簽借據 已婚男遭判拘

小三遭已婚陳姓男友出拳毆打，士院依傷害罪判陳男拘役40日，得易科罰金4萬元。（資料照）

2022/06/14 10:14

〔記者溫于德／台北報導〕外遇陳男去年見小三準備出門接種疫苗，竟把人反鎖房內並出手毆打、掐脖子，直到小三簽下借據才脫身，士林地院認為，縱使小三真如陳男所說欠錢未還，他也應該提告解決而非使用暴力手段，依傷害罪判他拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決指，去年6月2日中午，陳男在屋內徒手毆打小三並掐住脖子，導致小三臉部、脖子與雙手均被抓傷，待小三簽下12萬元借據才得以出門。

請繼續往下閱讀...

但陳男拒絕認罪，他否認將女友壓在床上，也沒有不讓女友出門打疫苗或逼簽借據，當下因女友向他借錢治病，卻遲遲不願意簽立借據，還說他被老婆戴綠帽、罵他神經病，情侶因而發生爭吵。

陳男說，女友衝過來作勢打他，他非常生氣，所以他才「輕輕」將女友推開，女友因此摔到床墊上，若他出拳或掐人，女友身上應該會有瘀傷；他強調，女友之前開刀與住院費用都由他負責，總共積欠15萬元，他催討未果。

士院根據小三的證詞以及醫院診斷證明，拒絕採信陳男辯詞，認定他傷害女友，且若真如他所說，小三欠錢未還盜刷信用卡，他應該提告解決，而非使用暴力手段或逼小三簽立借據。

士院審酌陳男始終否認犯行，也未向小三道歉或賠償，認定犯後態度不佳，依法判刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法