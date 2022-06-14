為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警 新興分局：合法無違失

    機車騎士「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

    機車騎士「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

    2022/06/14 10:01

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄姜姓男子騎機車違規「高雄式左轉」，逆向行駛被員警取締開單，姜男事後在「爆料公社」粉專貼文質疑警方開單時，把警用機車停於機車道，向鄉民討拍反被網友打臉，新興分局強調，警備車執行勤務時，不受標誌標線之限制，過程並無違失。

    警方今指出，自強所員警昨巡經自強三路、青年二路口時，發現姜姓騎士機車違規逆向行駛，準備「高雄式左轉」違規逆向左轉，被員警發現取締，引導他至路邊開單，姜男表示自己是軍公教退休成為百姓，告訴員警「你也會退休」，說情通融一次，員警不為所動，反告誡「你不要違規就好」。

    姜男事後於臉書上抱怨，反質疑警方也「違規」取締他的違規，反引來網友打臉，有網友認為只許州官放火？但許多網友反虧「神邏輯」、「難道警察抓人還要兩段式左轉、停等紅燈？」、「臉真的腫到你阿嬤都認不出來了」、「你不違規，警察幹嘛危險處理你」。

    新興分局今表示，姜男質疑執勤員警取締時，跨越雙黃線與違規停在機車道上等交通違規部份，經查符合「警察人員駕車安全考核實施要點」與「道路交通安全規則」規定，警備車執行勤務時，並不受標誌標線之限制，過程並無違失。

    姜男騎機車「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

    姜男騎機車「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

    機車騎士「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

    機車騎士「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    變造車牌躲查緝 被警查到後一次吃8張罰單
    2022/06/13 13:36

    變造車牌躲查緝 被警查到後一次吃8張罰單
    台男帶豬肉鬆回台被罰20萬拒繳 被查出欠13萬交通罰款合併執行
    2022/06/09 13:33

    台男帶豬肉鬆回台被罰20萬拒繳 被查出欠13萬交通罰款合併執行

    43歲被叫嫩妹？無敵童顏的秘密曝光
    整排停車為何少數人挨罰？ 法官：平等原則並非違規均不取締
    2022/06/05 10:48

    整排停車為何少數人挨罰？ 法官：平等原則並非違規均不取締
    跨越兩條車道行駛20秒被開3張罰單 駕駛人一再上訴剩1張罰單
    2022/06/01 10:44

    跨越兩條車道行駛20秒被開3張罰單 駕駛人一再上訴剩1張罰單

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播