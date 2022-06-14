「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警 新興分局：合法無違失

機車騎士「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

2022/06/14 10:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄姜姓男子騎機車違規「高雄式左轉」，逆向行駛被員警取締開單，姜男事後在「爆料公社」粉專貼文質疑警方開單時，把警用機車停於機車道，向鄉民討拍反被網友打臉，新興分局強調，警備車執行勤務時，不受標誌標線之限制，過程並無違失。

警方今指出，自強所員警昨巡經自強三路、青年二路口時，發現姜姓騎士機車違規逆向行駛，準備「高雄式左轉」違規逆向左轉，被員警發現取締，引導他至路邊開單，姜男表示自己是軍公教退休成為百姓，告訴員警「你也會退休」，說情通融一次，員警不為所動，反告誡「你不要違規就好」。

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姜男事後於臉書上抱怨，反質疑警方也「違規」取締他的違規，反引來網友打臉，有網友認為只許州官放火？但許多網友反虧「神邏輯」、「難道警察抓人還要兩段式左轉、停等紅燈？」、「臉真的腫到你阿嬤都認不出來了」、「你不違規，警察幹嘛危險處理你」。

新興分局今表示，姜男質疑執勤員警取締時，跨越雙黃線與違規停在機車道上等交通違規部份，經查符合「警察人員駕車安全考核實施要點」與「道路交通安全規則」規定，警備車執行勤務時，並不受標誌標線之限制，過程並無違失。

姜男騎機車「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

機車騎士「高雄式左轉」被取締開單反質疑員警，反被網友狠酸，新興分局強調執法無違失。（民眾提供）

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