花38萬買頂級單車！ 要求「單車調適」未果才知被詐

曾任職自行車零件廠的周姓男子，離職後誆稱可以代購義大利頂級手工精品單車，縮短交車時間，劉姓車友不疑匯款38萬元約定「單車調適（人體工學度量與調試）」服務未果才知被詐。（資料照）

2022/06/13 23:19

〔記者許國楨／台中報導〕曾任職自行車零件廠的周姓男子，離職後誆稱可以代購義大利頂級手工精品單車，縮短交車時間，劉姓車友不疑匯款38萬元約定「單車調適（人體工學度量與調試）」服務未果，解除買賣契約要求退款也無下文提告，一審依詐欺罪判刑6月，二審時周賠償劉損失，獲緩刑，全案確定。

該案一審時，根據告訴人與證人證詞、雙方LINE對話紀錄、匯款紀錄等證據，認定周涉詐欺取財罪，判刑6月，得易科，周上訴二審時，當庭給付38萬元給被害人達成調解，法官審酌周過去無前科，也承認犯行，獲得被害人原諒，維持一審刑度判刑6月、得易科，另宣告緩刑2年，全案確定。

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判決指出，周男原本任職台中市大雅區一間自行車代工廠，2016年間已離職，但他在2019年3月間，得知劉姓男子有意購買義大利某知名品牌的頂級手工單車，向劉佯稱，他大雅的車廠有代工該款單車，坊間要購買該車需要等待半年至一年，但找他購買只需要1個月時間，可以縮短交車時程。

劉男因此不疑允諾買車，周男陸續在同年4月間，傳送自行車導航、到貨、噴漆等照片及影片給劉取信，劉匯款38萬元給周後，與周相約「單車調適（bikefitting）」，但周卻藉口拖延，同年6月間劉解除買賣契約，要求退款，但周仍不退還款項還避不見面，劉為此提告詐欺取財。

周否認犯行，辯稱劉購買單車中的變速系統與碳纖維輪組是客制化配件，無法退貨，其他零件則是透過官網購買，目前車在車庫，收到的錢也是交給一家國際貿易公司；但該家貿易公司證稱，周佯稱的代工廠的確有代工該品牌單車，但周沒有向該公司購買單車，也沒有給錢，且國內就有廠商有貨，不用等半年至一年；周因此確定吃上詐欺官司。

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