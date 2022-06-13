為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花38萬買頂級單車！ 要求「單車調適」未果才知被詐

    曾任職自行車零件廠的周姓男子，離職後誆稱可以代購義大利頂級手工精品單車，縮短交車時間，劉姓車友不疑匯款38萬元約定「單車調適（人體工學度量與調試）」服務未果才知被詐。（資料照）

    曾任職自行車零件廠的周姓男子，離職後誆稱可以代購義大利頂級手工精品單車，縮短交車時間，劉姓車友不疑匯款38萬元約定「單車調適（人體工學度量與調試）」服務未果才知被詐。（資料照）

    2022/06/13 23:19

    〔記者許國楨／台中報導〕曾任職自行車零件廠的周姓男子，離職後誆稱可以代購義大利頂級手工精品單車，縮短交車時間，劉姓車友不疑匯款38萬元約定「單車調適（人體工學度量與調試）」服務未果，解除買賣契約要求退款也無下文提告，一審依詐欺罪判刑6月，二審時周賠償劉損失，獲緩刑，全案確定。

    該案一審時，根據告訴人與證人證詞、雙方LINE對話紀錄、匯款紀錄等證據，認定周涉詐欺取財罪，判刑6月，得易科，周上訴二審時，當庭給付38萬元給被害人達成調解，法官審酌周過去無前科，也承認犯行，獲得被害人原諒，維持一審刑度判刑6月、得易科，另宣告緩刑2年，全案確定。

    判決指出，周男原本任職台中市大雅區一間自行車代工廠，2016年間已離職，但他在2019年3月間，得知劉姓男子有意購買義大利某知名品牌的頂級手工單車，向劉佯稱，他大雅的車廠有代工該款單車，坊間要購買該車需要等待半年至一年，但找他購買只需要1個月時間，可以縮短交車時程。

    劉男因此不疑允諾買車，周男陸續在同年4月間，傳送自行車導航、到貨、噴漆等照片及影片給劉取信，劉匯款38萬元給周後，與周相約「單車調適（bikefitting）」，但周卻藉口拖延，同年6月間劉解除買賣契約，要求退款，但周仍不退還款項還避不見面，劉為此提告詐欺取財。

    周否認犯行，辯稱劉購買單車中的變速系統與碳纖維輪組是客制化配件，無法退貨，其他零件則是透過官網購買，目前車在車庫，收到的錢也是交給一家國際貿易公司；但該家貿易公司證稱，周佯稱的代工廠的確有代工該品牌單車，但周沒有向該公司購買單車，也沒有給錢，且國內就有廠商有貨，不用等半年至一年；周因此確定吃上詐欺官司。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐騙身心障礙同學73萬 法官：逾1年基本薪資改判關
    2022/06/13 07:15

    詐騙身心障礙同學73萬 法官：逾1年基本薪資改判關
    割了包皮要前女友買單 男遭拒心碎告詐欺
    2022/06/11 06:49

    割了包皮要前女友買單 男遭拒心碎告詐欺

    玉山盃》恭喜新北市奪下玉山盃冠軍
    三鳳宮前「人神衝突」 起乩道士吞敗獲賠
    2022/06/07 06:49

    三鳳宮前「人神衝突」 起乩道士吞敗獲賠
    製造假車禍全被錄！ 2男想詐保修車判刑11月
    2022/06/06 23:45

    製造假車禍全被錄！ 2男想詐保修車判刑11月

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播