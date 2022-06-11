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    割了包皮要前女友買單 男遭拒心碎告詐欺

    蘇姓男子疑似為了挽回潘姓前女友，終於下定決心割包皮，他自稱前女友曾說過願意幫她付費卻失約，所以提告詐欺。示意圖。（資料照）

    蘇姓男子疑似為了挽回潘姓前女友，終於下定決心割包皮，他自稱前女友曾說過願意幫她付費卻失約，所以提告詐欺。示意圖。（資料照）

    2022/06/11 06:49

    〔記者王捷／台南報導〕蘇男疑為挽回潘姓前女友，下定決心割包皮，蘇男想起與潘女交往時她曾說，如果蘇男願意割包皮，她可負擔手術費用，但潘女不想復合也不付費，這讓蘇男心碎，到警所怒告潘女詐欺，警方指出，目前還在釐清這件「包皮詐欺案」。

    據了解，20多歲的蘇男與潘女交往，疑似常為割包皮一事吵架，在上個月25日潘女揚言，要是蘇男再不割包皮就分手，但是蘇男不覺得他的包皮有什麼問題，而且術後不只要禁慾還會痛，更重要的是手術費也不便宜。

    這個月初，兩人又為割不割包皮吵架，最後潘女跟蘇男提了分手，蘇男為挽救感情，割完包皮後立刻聯絡潘女，表示他終於完成手術，沒想到潘女反應卻很冷淡，蘇男見狀質問潘女，那手術費怎麼算？雖然救不回感情，但包皮還是割了，這次手術一共花了2萬元，要潘女依約付費。

    潘女卻認為，這是蘇男個人的醫療行為，跟她又有什麼關係？隨後掛了蘇男的電話並避不見面，蘇男一氣下到警所對蘇女提告詐欺，但當警方問到是否有相關證據時，蘇男卻提不出來，雖然警方認為這可能與詐欺罪的構成要件不符，不過仍受理了蘇男的案子，警方表示，依程序將會傳潘女做筆錄，釐清是否有詐欺行為。

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