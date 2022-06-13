詐騙身心障礙同學73萬 法官：逾1年基本薪資改判關

邱男詐騙身心障礙同學存款，高雄高分院從重改判要關。（記者鮑建信攝）

2022/06/13 07:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓男子藉口替身心障礙同學保管帳戶，涉嫌騙取提款卡、密碼，盜領69萬元後，又二度帶他到地下錢莊借錢，被地院依詐欺取財判6月和拘役40天，檢方不服上訴，高雄高分院認為邱男詐騙金額超過大部分勞工1年薪資所得，從重量處1年2月定讞。

判決書指出，邱男明知國中同學阿華（化名）為身心障礙者，乃於2019年12月19日至26日間，佯稱為其保管富邦銀高雄分行帳戶，並允諾不會動到裡面的錢，要求他交付帳戶提款卡、密碼後，涉嫌盜領存款69萬多元。

請繼續往下閱讀...

2020年1月間，邱男二度帶阿華前往地下錢莊，指示他以自己名義，共借款6萬元，但錢莊扣除利息，交付5萬4千元，邱取走4萬4千元，僅1萬元留給阿華。案經阿華向三民二分局報案，警方依詐欺取財罪移送高雄地檢署偵辦並起訴。

邱男辯稱，73萬4千元是向阿華借的，沒有恐嚇或騙他，也不知道他是身心障礙者，否認犯行。

高雄地院認定邱男觸犯3罪，盜領存款處徒刑6月，另向錢莊二度借錢分處拘役30日和20日，併執行刑40日，均可易科罰金。

檢方上訴指出，邱男雖坦承提領相關金額，卻始終辯稱是借款，從未承認有詐欺行為，更稱是阿華自行去當鋪借款，犯後態度明顯不佳。

況且，邱男長時間憑藉其為阿華之友人，以其強勢地位欺壓處於弱勢被害人，此從阿華於偵審中談到阿華就會顯現害怕、焦慮、遲疑之反應即可得知，加以阿華詐欺所得之款項甚鉅，顯現其犯罪情節猶非輕微，建議從重量刑。

2審合議庭法官調查，自2019年迄今之每月基本工資，僅由23100元調升至25250元，且大部分受僱勞工薪資偏低之情觀之，邱男不法獲利顯逾一般勞工正當工作的年收入，地院僅量刑6月，失之過輕，因此重判刑1年2月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法