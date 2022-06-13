為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐騙身心障礙同學73萬 法官：逾1年基本薪資改判關

    邱男詐騙身心障礙同學存款，高雄高分院從重改判要關。（記者鮑建信攝）

    邱男詐騙身心障礙同學存款，高雄高分院從重改判要關。（記者鮑建信攝）

    2022/06/13 07:15

    〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓男子藉口替身心障礙同學保管帳戶，涉嫌騙取提款卡、密碼，盜領69萬元後，又二度帶他到地下錢莊借錢，被地院依詐欺取財判6月和拘役40天，檢方不服上訴，高雄高分院認為邱男詐騙金額超過大部分勞工1年薪資所得，從重量處1年2月定讞。

    判決書指出，邱男明知國中同學阿華（化名）為身心障礙者，乃於2019年12月19日至26日間，佯稱為其保管富邦銀高雄分行帳戶，並允諾不會動到裡面的錢，要求他交付帳戶提款卡、密碼後，涉嫌盜領存款69萬多元。

    2020年1月間，邱男二度帶阿華前往地下錢莊，指示他以自己名義，共借款6萬元，但錢莊扣除利息，交付5萬4千元，邱取走4萬4千元，僅1萬元留給阿華。案經阿華向三民二分局報案，警方依詐欺取財罪移送高雄地檢署偵辦並起訴。

    邱男辯稱，73萬4千元是向阿華借的，沒有恐嚇或騙他，也不知道他是身心障礙者，否認犯行。

    高雄地院認定邱男觸犯3罪，盜領存款處徒刑6月，另向錢莊二度借錢分處拘役30日和20日，併執行刑40日，均可易科罰金。

    檢方上訴指出，邱男雖坦承提領相關金額，卻始終辯稱是借款，從未承認有詐欺行為，更稱是阿華自行去當鋪借款，犯後態度明顯不佳。

    況且，邱男長時間憑藉其為阿華之友人，以其強勢地位欺壓處於弱勢被害人，此從阿華於偵審中談到阿華就會顯現害怕、焦慮、遲疑之反應即可得知，加以阿華詐欺所得之款項甚鉅，顯現其犯罪情節猶非輕微，建議從重量刑。

    2審合議庭法官調查，自2019年迄今之每月基本工資，僅由23100元調升至25250元，且大部分受僱勞工薪資偏低之情觀之，邱男不法獲利顯逾一般勞工正當工作的年收入，地院僅量刑6月，失之過輕，因此重判刑1年2月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    復康司機猥褻身障女學生 協會瞎搞「現場模擬」
    2022/06/09 10:17

    復康司機猥褻身障女學生 協會瞎搞「現場模擬」
    獨老、身心障礙者不便就醫 北市啟動「醫師到宅」服務
    2022/06/06 17:48

    獨老、身心障礙者不便就醫 北市啟動「醫師到宅」服務

    董至成曝：演藝圈瘦腰武器都靠「它」
    全國身心障礙國民運動會 台南好手破全國紀錄
    2022/04/12 12:25

    全國身心障礙國民運動會 台南好手破全國紀錄
    腦麻生安排階梯教室.... 身心障礙生大專甄試挨批像難民營
    2022/03/29 12:14

    腦麻生安排階梯教室.... 身心障礙生大專甄試挨批像難民營

    全國電子618狂歡購物節 +1元多一件
    民間調查：發展落後的孩子33.3％未受療育
    2022/03/17 20:20

    民間調查：發展落後的孩子33.3％未受療育
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播