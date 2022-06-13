6/13 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台北

今天（13日）晚間開獎的今彩539，頭獎開出1注，800萬元獎金獎落台北市。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/06/13 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月13日）開獎的第111000140期今彩539，頭獎開出1注，台北市中正區廈門街83號「福來發彩券行」開出；第111000047期威力彩、第111000140期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000047期威力彩中獎號碼為「第一區：12、17、24、31、35、36，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共58注中獎，每注可得2萬元；伍獎共328注中獎，每注可得4000元；陸獎共2292注中獎，每注可得800元；柒獎共4605注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5584注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬1195注中獎，每注可得100元；普獎共5萬9192注中獎，每注可得100元。

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第111000047期38樂合彩中獎號碼為「12、17、24、31、35、36」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共46注中獎，每注可得5750元；二合共1425注中獎，每注可得750元。

第111000140期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、08、09、12、13、14、16、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共97注中獎，每注可得500元；肆獎共1305注中獎，每注可得100元。

第111000140期今彩539中獎號碼為「02、04、07、12、16」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共208注中獎，每注可得2萬元；參獎共6564注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2270注中獎，每注可得50元。

第111000140期39樂合彩中獎號碼為「02、04、07、12、16」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共191注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8534注中獎，每注可得1125元。

第111000140期3星彩中獎號碼為「576」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000140期4星彩中獎號碼為「5972」，正彩共22注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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