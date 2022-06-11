6/11 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落雲林、台南

今晚開獎的第111000139期今彩539頭獎開出2注，分別由雲林縣斗六市公誠里上海路265號1樓「銘澤商行」、台南市北區開元路297號1樓「金多多彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/06/11 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月11日）開獎的第111000139期今彩539頭獎開出2注，分別由雲林縣斗六市公誠里上海路265號1樓「銘澤商行」、台南市北區開元路297號1樓「金多多彩券行」開出；第111000139期雙贏彩頭獎摃龜。

第111000139期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、09、12、14、16、17、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共1422注中獎，每注可得100元。

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第111000139期今彩539中獎號碼為「04、09、13、32、33」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共5705注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5592注中獎，每注可得50元。

第111000139期39樂合彩中獎號碼為「04、09、13、32、33」，四合摃龜；三合共212注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7056注中獎，每注可得1125元。

第111000139期3星彩中獎號碼為「846」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000139期4星彩中獎號碼為「7645」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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