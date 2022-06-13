父幫子出氣 夜市押走欠200元少年還打傷判拘役50日

13歲少年欠兒子200元不還，中年男在夜市押走欠債少年還毆打成傷，被判拘役50日，宣告緩刑2年，並要向公庫支付1萬元。（記者陳鳳麗攝）

2022/06/13 20:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣廖姓中年男子，只因13歲的少年欠15歲兒子200元，兒子討債未果回家告狀，廖男當晚在夜市發現欠債少年，就把他押上車載走，在車上用少年帶的玩具槍毆打少年的頭、臉部等部分成傷，後來才讓他下車，少年到醫院敷傷後即報案提告，南投地院近日以剝奪他人行動自由罪名，將廖男判處拘役50日。宣告緩刑2年，但要向公庫支付1萬元。

49歲廖姓男子在2021年3月上旬，聽到15歲兒子回家告訴他，13歲的王姓少年欠他200元都不還，當天再次跟他討債，對方還是不還。廖男對王姓少年不還錢就是欺負自己的兒子，愈想愈氣，決定要教訓比兒子小2歲的少年。

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當天晚上廖男在草屯逛夜市，正好發現王姓少年跟3名少年也在逛夜市，於是上前用單手勾住王姓少年的脖子，將他強行押到停車場，要他坐進自己的車子裡。

廖男把車開出夜市停車場，開到距夜市沒有很遠的地方，要少年下車，質問王姓少年身上帶的玩具槍從何處來，接著拿走玩具槍，用該把槍毆打少年的頭臉部等身體部位，致其頭部挫傷併頭皮撕裂傷、臉部、頸部開放性傷口，右手也擦傷。

廖男打完王姓少年，才開車將少年載回去夜市外，要他自行下車，隨即開車揚長而去。王姓少年下車後，找朋友來載他到醫院敷傷，並開驗傷單，接著到派出所控告廖姓男子觸犯妨害自由、傷害等罪名，警方深夜通知廖男到派出所，廖男帶著玩具槍前來，交給警方扣押。

廖男在南投檢方偵辦該案期間，與王姓少年進行調解，給予賠償，王姓少年因此撤回傷害告訴，檢方以對少年犯剝奪他人行動自由罪嫌起訴，南投地院法官審酌廖男僅因其子與王姓少年的糾紛，訴諸暴力而剝奪對方行動自由，所為實不可取，惟念及犯後坦承犯行，且已與少年成立調解。廖男當知所警惕，應無再犯之虞，判處拘役50日，但以暫不執行為適當，因此宣告緩刑2年，但要向公庫支付萬元。

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