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    首頁　>　社會

    魚肉鄉民「請人吃子彈」 投警掃蕩暴力犯罪逮16嫌到案

    南投縣警察局偵辦暴力犯罪組織案，查扣衝鋒槍等槍枝。（圖由集集警分局提供）

    南投縣警察局偵辦暴力犯罪組織案，查扣衝鋒槍等槍枝。（圖由集集警分局提供）

    2022/06/13 13:57

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣以宋姓男子為首的不法暴力犯罪組織，經常在大日月潭一帶持槍恐嚇滋事、魚肉鄉民，南投縣警察局刑事警察大隊、集集分局、埔里分局等單位，經過長期縝密蒐證後，在南投地檢署指揮下，特別成立專案小組展開掃蕩行動，將主嫌宋姓男子等16名嫌犯逮捕到案，並查扣犯案用改造衝鋒槍1枝、空氣長槍2枝、空氣短槍1枝等，訊後，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

    日月潭國家風景區範圍原本以日月潭水庫所在地的魚池鄉為主，近年來連集集鎮火車站綠色隧道、水里鄉車埕、信義鄉地利、埔里鎮桃米等4鄉鎮部分地區也都納入其中，令警方對大日月潭地區治安也更加重視，並藉此展現治安維護絕無假日或疫期之別的決心。

    警方調查，宋姓主嫌常仗勢欺人，有一次與其手下在餐廳飲酒作樂，隔桌民眾好言相勸，希望他放低聲量，沒想到他就教唆手下打人，並當場拔出改造手槍威嚇：「要請人家吃子彈…」，現場民眾見狀莫不嚇得趕快閃避，以類似手法欺侮鄉親、挑釁公權力情況迭傳，遂被警方列入檢肅的重點對象，並從前天（11日）起展開掃蕩工作，直至今日止，共有16人落網，也順利將此暴力犯罪組織瓦解。

    集集分局指出，雖然目前疫情嚴峻，警界也有人染疫確診，但治安維護勤務絲毫不受影響，對於任何涉及危害治安的犯罪情節，均會秉持勿枉勿縱精神嚴加查緝，以維護民眾生命、財產安全。

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