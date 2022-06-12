澎湖首例跟騷法案件 警方核發書面告誡書

跟騷法上路以來，澎湖開書首張書面告誡書。（記者劉禹慶攝）

2022/06/12 17:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕跟騷法6月1日上路以來，澎湖縣警方開出首張書面告誡書！林姓女民眾11日晚間報案指稱，遭到昔日已分手的高雄同居衡姓男子，不斷以通訊軟體傳送文字恐嚇、騷擾，警方受理後依照跟騷法核發首張書面告誡書。

馬公警分局調查指出，11日晚間8時許，警方受理民眾林女遭恐嚇、傷害、家暴、跟蹤騷擾案。報案人林女（約27歲）指稱，先前與前男友衡男（約33歲）在高雄同居，6月初因故分手後曾遭受衡男恐嚇與毆打，林女為躲避衡男回到澎湖找工作。

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原本以為逃回老家就能獲得平靜生活，但林女卻於本6月9日起在馬公市住家，連續接收到數通由衡男從高雄以telegram通訊軟體傳送文字、語音檔案，不斷跟林女以言語恐嚇，要玉石俱焚、騷擾其家人等相關文字，以及語音檔案，使林女不堪其擾，心生畏懼，因此前往馬公警分局光明派出所請求協助。

警方立啟動專案小組受理該案，除受理恐嚇、傷害報案外，針對衡男的不當行為進行約束，並開立告誡書及依家暴防治法協助被害人聲請保護令。

馬公警分局呼籲，依據「跟蹤騷擾防制法」第3條，只要符合監視觀察、尾隨接近、不當追求、妨害名譽等8大樣態，有反覆持續性、涉及性與性別等就可能觸法，將可處一年以下有期徒刑，若書面告誡後，行為人再繼續為跟蹤騷擾，被害人可向法院申請跟騷法保護令，確保自身安全。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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